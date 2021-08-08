法印澳三邊對話將提升至首腦級 首次會議或於G20期間舉行

據印度WION新聞網8月8日報導，法國、印度和澳大利亞的三邊對話將被提升到領導人級別。據悉，法國總統馬克龍、印度總理莫迪和澳大利亞總理莫里森正在考慮舉行會晤。報導指，將於今年10月在意大利舉行的二十國集團羅馬峰會為這一三國間的首創峰會提供了進行的場合。

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這一發展是在三國首次舉行外交部副部長級會談近一年後出現的。法國、印度和澳大利亞於2020年9月舉行了首次三方對話。因受到疫情影響，此次會談通過視頻的方式舉行。會上，代表們就三大優先事項，即海洋安全、環境和多邊主義交換了意見，預期加強合作。隨後，今年5月七國集團倫敦外長會期間，法印澳外長藉機舉行了首次三方對話的外長級會議。

會後，三國發表聯合聲明指出，“印度、法國和澳大利亞致力於推進其共同的價值觀，共同致力於實現一個自由、開放、包容和基於規則的印度洋-太平洋。外長們重申，他們支持法治、航行和飛越自由、和平解決爭端、民主價值觀以及尊重主權和領土完整。他們重申對東盟中心地位的承諾和對《東盟印太展望》的支持，並注意到其與印度《印太海洋倡議》(IPOI)的互補性。他們歡迎法國決定加入該倡議，在海洋資源支柱方面發揮帶頭作用，並承認澳大利亞在海洋生態支柱方面的帶頭作用。”

聲明指，“在部長級對話期間，三國就印太地區的戰略、安全、經濟和環境挑戰交流了相互關切。他們承諾共同努力，並承認區域論壇的重要作用，如環印聯盟、印度洋海軍論壇、東盟、東亞峰會和太平洋島國論壇。”聲明稱，“印度、法國和澳大利亞承諾與一系列夥伴合作，在尊重主權和國際法的基礎上促進基於規則的海洋秩序。他們肯定了《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的核心地位，以及《聯合國海洋法公約》為所有海洋活動提供的法律框架。”

三國外長表示，“同意深化在印太地區的海上安全和安保合作。在這方面，三國部長歡迎在印度洋地區信息融合中心（IFC-IOR）舉行的關於海洋領域意識的三邊信息共享研討會，法國和澳大利亞都在該中心派駐了一名聯絡官，並鼓勵三國的人道主義和救災機構共享信息。”聲明也提到，“外長們重申致力於保持接觸的勢頭，包括在領導人一級（舉行會議），並將三邊合作擴大到新的途徑，以確保印太地區所有人的安全、穩定、開放和繁榮。”

2019年發布的《法國印太防務戰略》報告指出，法國是印太地區主權大國，如今在該地區有七個海外省和海外領地，國土面積465422平方公里，專屬經濟區（EEZ）達到900萬平方公里，約佔法國總1100萬平方公里專屬經濟區總面積的82％。位於印太地區的海外省和海外領地還居住着160萬法國公民，地區內國家的法國僑民超過20萬人。