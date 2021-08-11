中國協議資助緬甸軍政府發展項目

緬甸外交部宣布，中國將向緬甸政府提供 600 萬美元，用於資助該國的發展項目。 / 照片攝於 2021 年 4 月 5 日

緬甸外交部周三（8月11日）宣布，中國將向緬甸政府提供600多萬美元，用於資助該國21個發展項目。路透報道指，這表明中國在緬甸軍政府執政環境下已恢復與該國的合作。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸軍方今年2 月 1 日政變推翻民選政府，拘捕了國務資政昂山素季、總統溫敏等政府官員，受到西方國家的普遍譴責，但中國對此持溫和立場，表示優先事項應是緬甸保持穩定以及不幹涉這一鄰國的內政。

緬甸外交部在其聲明中表示，中國提供的資金將用於該國文化、農業、科學、旅遊及自然災害預防等21個發展項目。聲明說，緬甸周一與中國駐緬大使簽署了一項協議。中國使館則在其臉書Facebook官方賬號證實了該協議的簽署。

緬甸反軍政府的人士批評中國對軍政府的支持。自2月1日軍方政變以來，緬甸前政府資政、諾貝爾和平獎得主昂山素季一直被關押，正接受多項罪名的指控審判。但北京方面否認緬甸反對派對其的批評，並表示支持通過區域外交解決緬甸當前的危機。

報道指，在譴責緬甸軍政府政變的同時，西方國家繼續向緬甸提供部分緊急援助，其中美國政府周二宣布提供5000萬美元，用於支持緬甸救援團體應對新冠感染病例激增的狀況。

近年來，隨着橫穿緬甸的油氣管道開通，以及經濟區和大型港口開發計畫的實施，中國在緬甸的影響力日益增大。