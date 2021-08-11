傳朝鮮不滿美韓聯合軍演 "朝韓熱線"重啟2周後再度中斷

美國與韓國即將進行聯合軍演。朝鮮領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正1 0日譴責美韓決定如期舉行的聯合軍演“威脅朝鮮人民安全、危及朝鮮半島局勢”；批評韓國當局“背信棄義”等。美韓雙方均未對此作出回應。

廣告 繼續瀏覽後續

朝韓關係近期因為美韓8月中旬即將舉行聯合軍演再度交惡。韓國統一部10日晚間表示，原本當地時間下午5時的“例行電話”，朝鮮方面“無人接聽”，11日早上也同樣拒接。7月27日重啟的“朝韓熱線”2周後再度中斷。

朝鮮兩天拒接熱線電話，據推測是藉此表達對美韓下半年聯合軍演的不滿。

據韓媒《中央日報》指出，美國與韓國當局商議，將於8月10日起進行軍演前的“危機管理參謀訓練”，為期4天，預計16日至26日正式進入今年下半季的“聯合指揮所訓練”（CCPT）。

朝鮮領導人金正恩胞妹金與正1 0日通過《朝中社》發表談話，譴責美韓聯合軍演是威脅朝鮮人民安全、危及朝鮮半島局勢的自我毀滅行為；批評韓國當局“背信棄義”、“自取滅亡”，勢必將付出代價，還威脅美韓不顧朝鮮屢次發出的警告實施戰爭演習，必將面臨更嚴峻的安全威脅。

除了金與正，朝鮮勞動黨統一戰線部部長金英哲11日也批評韓國已放棄了改善朝韓關係的契機，還以敵對行為來回應朝鮮的善意。指韓國必將為此付出代價，朝鮮自此以後會讓韓國意識到“做出錯誤決定會導致多麼嚴重的安全危機”。

金與正還特意提到是“根據上級授意發表這項聲明”，暗示這些警告話語是來自金正恩的指示。

美國國防部發言人梅納斯拒絕回應金與正的談話，表示美韓軍演是雙方共同的決定。韓國國防部也同樣不願做出回應，統一部只說，他們不會猜測朝鮮的意圖，但會準備因應所有可能發生的局勢變化。

針對美韓軍演，《韓聯社》早在今年3月便曾報導，韓國統一部明確表示，美韓聯合軍演無論如何都不會成為造成朝韓軍事緊張的導火線。儘管金與正警告正考慮廢除雙方交流機構，如和平統一委員會和金剛山國際觀光局等，但韓國方面回應表示，不會一直預測朝鮮會祭出的特別措施，將秉持初衷繼續推動朝韓對話與相互合作。