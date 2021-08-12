日本呼籲澳大利亞在地區帶頭抵制中國

日本防衛大臣岸信夫警告說，中國正試圖用武力改變該地區的現狀，並呼籲澳大利亞和其他盟國加強努力，確保北京的主導地位不是不可避免的。

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據澳大利亞悉尼先驅晨報今天報道說，日本國防部長岸信夫在他對整個印度洋-太平洋地區不斷惡化的安全局勢發表的立場強烈的評論中說，美國和中國之間不斷變化的力量平衡 "已經變得非常明顯"，而關於台灣的軍事平衡已經 "大大偏向中國"。

日本防衛大臣岸信夫說，"日本的防衛政策不針對任何特定國家。但鑒於日本周圍的安全環境正變得更加嚴酷，我們必須建立一個可以保護自己的結構。"

該報道稱，岸信夫是在東京國防部的辦公室接受採訪，並告訴《悉尼先驅晨報》和《時代》，"[中國]正試圖在武力和脅迫的支持下單方面地改變現狀。他們試圖把它變成一個既成事實。"

這位62歲的前首相安倍晉三的弟弟說，應該由日本議會決定該國是否需要改變其和平主義憲法以滿足其安全需求。岸信夫稱，"為了讓我們能夠應對這些挑戰，我們必須做的是增強我們自己的防禦能力，"他說，"今年秋季國會可能會有一場憲法辯論，但這是國會的事情。我將避免發表這樣的評論。"

自民黨議員花了數十年時間爭論修改憲法，使其自衛隊有更大的權力加入有集體利益的衝突中。2014年的立法解釋允許日本軍隊在對其他盟國宣戰的情況下保衛盟國。但安倍去年卸任時沒有留下憲法遺產，此後這場辯論被冠狀病毒和奧運會議題所掩蓋了。

據岸信夫說，東京一直特別密切關注南海和與中國有爭議領土的東海。他對英國航母打擊群和德國護衛艦抵達該地區表示歡迎，但表示中國和台灣的軍事差距 "逐年擴大"。中國將民主的台灣島視為一個分離的省份，必須在2049年前與大陸統一。為了展示武力，北京在過去12個月中向台灣派遣了300多架戰機擾飛。

據岸信夫說："台灣的防務穩定非常重要，不僅對日本的安全，而且對世界的穩定也是如此。”

該報道稱，就在中國和台灣之間的緊張局勢不斷加劇，引發華盛頓關注之際，一個美國航母編隊已經進入南海。

這位日本企業巨頭住友公司的前高管在21世紀初住在墨爾本，他說他指望澳大利亞在東南亞和太平洋地區發揮領導作用，以對抗中國的 "一帶一路 "倡議的影響。

印度洋-太平洋自由開放，是日本主導的替代 "一帶一路 "的方案。自2016年以來，它一直在努力為其包括港口、鐵路、公路、能源和技術在內的優質基礎設施計畫獲得全球牽引力，但它只在今年3月得到美國總統拜登的支持時得到了真正推動。

到目前為止，日本已經加強了投資，在泰國、印度尼西亞、越南和馬來西亞各地投資超過2580億美元。隨着中國在整個地區的疫苗、基礎設施和經濟外交的升級，東京對去年澳大利亞聯邦預算中缺乏對東南亞的資助表示擔憂。此後，堪培拉承諾向東盟提供5億美元的資金，並向印度尼西亞提供15億美元的預算支持貸款。

岸信夫說："東南亞是一個我們倍感關鍵的地區，" 而澳大利亞在東南亞地區以及太平洋島嶼上空有相當大的影響力。" 岸信夫說，“因此，我希望澳大利亞在促進這一自由和開放的印度洋-太平洋願景方面表現出領導力，"他指的是日本主導的計畫。

據該報道，在國家安全、人權和冠狀病毒問題上發生了一系列公開爭論之後，澳大利亞已經有18個多月沒有與北京進行任何部長級接觸。

岸信夫說，與北京進行誠實對話的最佳方式是直接在私人會議上進行對話。但是他說："我們利用首腦會議以及部長級會議，向他們坦率地逐一轉達我們的關切，並要求他們採取具體行動。"我們已經向他們傳達了我們對他們行為的強烈關注。但與此同時，我們在軍事發展之上還有長期的經濟關係以及文化關係。"

據澳大利亞悉尼先驅晨報報道說，日本反對黨領袖枝野幸男上周在接受該報記者單獨採訪時重申了他在澳大利亞與中國的持續爭端中對澳大利亞的兩黨方針支持。

岸信夫說，他的哥哥安倍晉三是日本任職時間最長的首相，在去年辭去最高職務以尋求對潰瘍性結腸炎的治療後，已經完全恢復了健康。岸信夫說，"他正在療養，現在沒有特別的健康問題，"他說。"安倍晉三目前正在恢復政治活動。"

這些評論可能會加劇人們對現任首相菅義偉未來的猜測，儘管日本在一場冠狀病毒大流行病中舉辦了奧運會，並創下了金牌數量的記錄，但菅義偉的支持率卻只有百分之30多。

儘管處於緊急狀態，日本的冠狀病毒感染率仍在攀升。據岸信夫說："現在菅義偉政府的首要任務或挑戰是COVID-19和恢復經濟。“

日本聯邦選舉將於10月舉行，該國正在努力使每天超過15,000個冠狀病毒病例得到控制，儘管在奧運泡沫範圍內只有不到500個病例。岸信夫指出，"日本國內一直有各種觀點。隨着這種感染病例的增加，有許多人對在日本舉辦奧運會持批評態度，"岸信夫說，"但是，通過組織一屆安全的奧運會，我們希望這可以使人們對日本政府給予肯定。"