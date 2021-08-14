美國駐阿富汗大使館通知工作人員銷毀敏感物件

據美國有線電視新聞網（CNN）8月13日報導，美國駐阿富汗大使館正在指示工作人員銷毀敏感材料以及“可能被濫用於宣傳工作”的物品。

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根據CNN看到的一份周五發給使館工作人員的管理通知，以及另一個熟悉情況的消息來源的描述，該通知是在大使館準備撤出大量外交官和阿富汗當地的安全局勢繼續惡化的情況下發出的。

一位外交人士告訴CNN，一項情報評估表明，喀布爾可能在本周內被塔利班“孤立”，可能就會發生在未來72小時內。該通知說，設施將每天提供“銷毀支持”，並呼籲美使館人員“請利用並減少財產上的敏感材料，包括紙張和電子產品”。通知說，“也請將帶有使館或機構標誌的物品、美國國旗或可能被濫用於宣傳工作的物品包括在內”。通知說，將有各種手段來銷毀這些材料，包括焚燒箱、分解器、焚化爐和壓實機以及重型設備。

美國國務院稱，這是在盡量減少美國足跡時適用的標準程序的一部分。美國務院發言人說，“我們在世界各地的外交機構的縮編遵循一個標準操作程序，旨在最大限度地減少我們在不同類別的足跡，包括人員、設備和用品。”其續指，“喀布爾大使館正在按照這一標準操作程序進行縮編。”

當地的情況對美國外交官來說是令人難以置信的挑戰，他們說，計畫每分鐘都在變化，一位外交官向CNN解釋說。此前，CNN曾於周四報導說，華盛頓正在考慮將美國駐阿富汗大使館從其目前在首都的位置遷往喀布爾國際機場。

根據白宮的一條推文顯示，美國總統拜登周五與國務卿布林肯、國防部長奧斯汀和國家安全顧問沙利文交談，“討論了正在進行的安全縮減阿富汗境內平民足跡的努力”。