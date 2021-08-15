四國集團高官會 美官員：談及台海和平穩定重要性

美日印澳高級官員8月12日以視頻對話的形式參加了四方安全對話機制（Quad）會談，並就於今年9月舉行首次領導人面對面峰會的提議進行了協調。會後，美國國務院官員向媒體表示，四國官員“討論了台灣海峽和平與安全的重要性，緬甸正在發生的危機，並重申了四方安全對話機制對東盟中心地位和《東盟印太展望》的大力支持。”

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據日方聲明介紹，參與此次會談的四國官員包括日本外務省綜合外交政策局長岡野正敬及亞洲大洋洲局副局長遠藤和也； 澳大利亞外交部副部長海赫斯特（Justin Hayhurst）和助理部長貝恩（Lauren Bain）；印度外交部美洲司聯秘瓦尼·拉奧(Vani Rao)和東亞司輔秘史耐恩（Naveen Srivastava）；美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿包日強（Richard Buangan）和代理助理國務卿迪安·湯普森（Dean Thompson）。

美國國務院的聲明說，“來自美國、澳大利亞、印度和日本的高級官員舉行了視頻會議，作為四方定期磋商的一部分，以推進自由和開放的印太地區。 這次會議尋求在拜登總統、莫里森總理、莫迪總理和菅義偉首相2021年3月12日舉行的首屆四方領導人峰會期間進行的歷史性討論的基礎上再接再厲並加以落實。”

聲明說，“四個民主國家承認，全球安全和繁榮取決於該地區保持包容性、復原力和健康。他們討論了持續的國際合作對於結束印太地區的新冠疫情和促進經濟復蘇的重要性”。聲明說，“官員們研究了如何在許多共同關心的議題上推進正在進行的合作，包括該地區面臨的戰略挑戰，打擊虛假信息，促進民主和人權，加強包括聯合國和相關組織在內的國際機構，以及支持在印太地區容易遭受脅迫行動的國家。”

聲明說，“高級官員們討論了台灣海峽和平與安全的重要性，緬甸的持續危機，並重申了四方對東盟中心地位和《東盟印太展望》的大力支持。他們歡迎有機會繼續在部長、高級官員和工作層面進行定期磋商，並在今年秋天舉行第二次領導人峰會。”印方聲明稱，“磋商提供了一個機會，就新冠疫情在印太地區的廣泛影響，以及合作努力遏制該大流行病、確保健康安全和快速經濟復蘇的重要性交換意見。在此背景下，他們審查了領導人宣布的四國疫苗倡議的進展，該倡議的目的是加強疫苗生產和公平獲取。”

日方聲明提到，“與會者歡迎包括東盟和歐洲在內的國際社會越來越多地接受‘自由和開放的印度洋-太平洋’的願景，認為這是該地區和平與繁榮的願景，而且在後新冠疫情世界中越來越重要。他們還重申了將該夥伴關係擴展到更多國家以進一步實現它的重要性。在這方面，與會者重申堅決支持東盟的團結和中心地位以及東盟領導的區域框架，並全力支持《東盟印太展望》（AOIP）。”

澳方聲明稱，“官員們注意到在落實四方領導人關於氣候變化和關鍵及新興技術合作的承諾方面取得的進展。他們重申，他們決心在部長們商定的優先事項上深化合作，包括海上安全、網絡、基礎設施、反恐、人道主義援助和救災以及打擊虛假信息。”