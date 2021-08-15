塔利班佔領阿總統府 喀布爾機場出現混亂 美英軍隊相繼抵達

當地時間8月15日夜間，阿富汗塔利班發布消息稱，其已控制位於阿富汗首都喀布爾的總統府。相關電視畫面已得到半島電視台播放。此外， 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）稍早通過推特表示，其已與英加等盟國的首相及外長就阿富汗局勢進行了會談，並稱北約正在幫助保持喀布爾機場的開放，以促進和協調疏散工作。

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據路透社援引一名北約官員的話稱，喀布爾國際機場的所有商業航班已於周日暫停。據英國廣播公司（BBC）報導，只有軍用飛機被允許運行。此外，根據美國大使館剛剛發布的安全警報，喀布爾國際機場附近有槍聲的報導。據BBC援引目擊者的話報導說，人們被看到跑向機場停機坪上的飛機。他們說，在機場航空公司和移民服務台工作的人已經所剩無幾。通過在推特上最新上傳的一段視頻中也可看到，疑似是阿富汗國際機場的停機坪上，大批民眾在燈光下尋求找到可以登上的班機。此外，同樣有美軍在現場維持秩序的視頻傳出。另據了解，英軍已抵達喀布爾參與維持秩序。

此外，一名自稱是阿伊莎·艾哈邁德（Aisha Ahmad）的喀布爾大學女學生在推特上介紹了其試圖前往喀布爾國際機場尋求離境之行。這名22歲的女學生在前往機場的路上於市中心看到了塔利班武裝，但在終於抵達機場後由於聚集的人數過多。她決定乘車從機場回家，並在機場路邊聽到了槍聲。她在目前最後的一條推文中寫道，“陷於交火之中。#喀布爾現在#喀布爾已經淪陷#阿富汗”。她稱，“謝謝你們的幫助，無法得到幫助，但現在已經晚了!這片黑暗掩埋了我的希望。”

據《紐約時報》報導，周日晚間，阿富汗前總統哈米德·卡爾紮伊在（Hamid Karzai）推特上宣布，他正在與阿富汗和平談判代表團主席阿卜杜拉·阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）以及阿富汗伊斯蘭黨領導人吉爾布丁·希克馬蒂亞爾（Gulbuddin Hekmatyar）一起組建一個協調委員會，以管理權力的和平移交。卡爾紮伊呼籲政府和塔利班部隊都保持克制。據半島電視台報導說，他們的記者採訪了正在喀布爾總統府舉行新聞發布會的塔利班戰士。這些塔利班戰士說，他們正在努力確保喀布爾的安全，以便在卡塔爾和首都以外的領導人能夠安全返回。半島電視台報導說，這些戰士已經摘下了阿富汗的國旗。

在喀布爾的深夜，已辭職的阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在臉書上發布了一份書面聲明，說他已經離開了這個國家，以挽救首都免遭進一步的流血事件。“今天我面臨著一個艱難的選擇，”他寫道。“我應該站起來面對想要進入總統府的塔利班武裝分子，還是離開這個我在過去二十年裡致力於保護的親愛的國家。”加尼稱，“如果我留下來，無數的同胞就會殉難，喀布爾市就會被毀掉。”他補充說，“在這種情況下，這場災難就會降臨到這個擁有500萬人口的城市。”

當地時間下午6點30分，塔利班發表聲明稱，他們的部隊正在進入警備區，以維護被政府安全部隊拋棄的地區的安全。塔利班發言人紮比烏拉·穆賈希德（Zabiullah Mujahid）在推特上發布聲明後，塔利班分子在沒有遇到抵抗的情況下，在該市部分地區佔據了位置。聲明說，“伊斯蘭酋長國命令其部隊進入敵人已經離開的喀布爾市地區，因為那裡有盜竊和搶劫的風險”。聲明補充說，塔利班已被命令不得傷害平民，不得進入個人住宅，“我們的部隊正小心翼翼地進入喀布爾市”。

下午早些時候，阿富汗內政部長阿卜杜勒-薩塔爾·米爾紮克瓦爾（Abdul Sattar Mirzakwal）宣布，已就大喀布爾的權力和平移交達成協議，他的部隊正在維護安全。他說，“城市的安全得到了保證。不會有對該城市的攻擊。關於大喀布爾市的協議是，在一個臨時政府下，上帝保佑，權力將被移交。”米爾紮克瓦爾後來宣布在首都實行晚上9點的宵禁，並呼籲居民回家。

報導引述阿富汗駐卡塔爾多哈代表團的一名成員說，加尼與他的妻子魯拉·加尼和兩名親信乘坐飛機離開了喀布爾，並已抵達烏茲別克斯坦，該代表團自去年以來一直在與塔利班進行和平談判。這名官員要求不透露姓名，因為他不想在談論總統的行蹤時暴露身份。在臉書的一段視頻中，阿富汗政府前首席執行官阿卜杜拉批評加尼的出逃。

阿卜杜拉先生在視頻中說，“阿富汗前總統讓國家和人民處於這種糟糕的境地，上帝將要求他承擔責任，阿富汗人民將做出判斷”。和平代表團成員說，在阿卜杜拉管理的談判中，加尼原定於周日與一個更大的團體前往多哈談判移交權力，但他卻飛往烏茲別克斯坦。

當地時間8月15日，阿富汗第一副總統阿姆魯拉·薩利赫(Amrullah Saleh)在推特發布動態表示，他“在任何情況下都不會向塔利班低頭”。他還表示，他“不會背叛阿富汗民族英雄人物馬蘇德的靈魂和遺產，不會讓跟隨他的百萬民眾失望，也不會與塔利班站在同一屋檐下”。馬蘇德曾擔任阿富汗北方聯盟軍事領導人，率領塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦民兵在阿富汗北部10%的領土上開展反塔利班鬥爭。塔利班下台後，馬蘇德被追授為“阿富汗民族英雄”。