塔利班發言人：戰爭已經結束 聯合國秘書長呼籲塔利班克制

塔利班政治辦公室發言人8月15日向半島電視台宣稱，阿富汗的戰爭已經結束，新政府的統治類型和政權的形式將很快明確。塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）說，“沒有任何外交機構或其任何總部成為目標”。他稱，塔利班向各方保證，將為公民和外交使團提供安全。此外，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）敦促塔利班和所有其他各方“保持最大限度的剋制，以保護生命並確保人道主義能夠得到解決”。

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塔利班發言人納伊姆稱，該組織今天看到的是其20年來的努力和犧牲的成果。他說，“我們已經達到了我們所追求的目標，那就是我們國家的自由和我們人民的獨立。” 納伊姆說，“我們不允許任何人利用我們的土地來針對任何人，我們也不想傷害別人。”他稱，“我們不認為外國軍隊會再次重複他們在阿富汗的失敗經驗”。納伊姆說，該組織準備通過對話處理國際社會的關切。目前已知，部分美英軍隊已經抵達阿富汗國際機場，儘管先前有報導指機場附近出現槍聲，但尚可確定塔利班並未奪得對機場的控制權。

據美國全國廣播公司白宮首席記者亞歷山大（Peter Alexander）報導，美國軍方的目標是在本周晚些時候達到每天能使5000名人員離開喀布爾的空運能力。目前，他們已經讓500人飛離了阿富汗。另據熟悉情況的三位消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN）稱，拜登政府已經削減了與美國並肩作戰的阿富汗人飛往美國的航班數量，因為其優先考慮將美國人員從該國撤離。報導稱，目前前往弗吉尼亞州李堡的阿富汗特別移民簽證（SIV）申請人及其家人的最後一班飛機已經離開阿富汗。目前還不清楚航班的暫停會持續多久，情況仍然不穩定。截至上周，美國政府難民安置機構正在為大量難民湧入做準備，拜登政府官員正在討論增加SIV航班的問題。

此外，一份發給聯合國記者團的說明指，古特雷斯正深為關切地關注着阿富汗迅速演變的局勢，因為衝突正迫使數十萬人逃離他們的家園。該說明補充說，在受戰鬥影響最嚴重的社區，繼續有關於嚴重侵犯人權的報告。古特雷斯特別關注婦女和女孩的未來，她們來之不易的權利必須得到保護，說明繼續強調，“所有虐待行為都必須停止”。他呼籲塔利班和所有其他各方“確保國際人道主義法律以及所有人的權利和自由得到尊重和保護。” 該說明指，對援助的需求正在激增，而由於衝突的升級，行動環境變得更加受限。因此，古特雷斯呼籲所有各方確保人道主義行為者能夠不受阻礙地進入，及時提供拯救生命的服務和援助。

古特雷斯說，“聯合國仍然決心為和平解決作出貢獻，促進所有阿富汗人，特別是婦女和女孩的人權，並為有需要的平民提供拯救生命的人道主義援助和關鍵支持”。據悉，古特雷斯將在16日聯合國安理會關於阿富汗問題的公開會議上發言。此外，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周日晚與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。勒德里昂表示，“全面動員，使我們所有的國民和阿富汗民間社會的參與受到威脅，能夠安全、迅速地撤離。”另據消息指，美英駐阿富汗大使目前均在機場繼續進行工作，並沒有撤離阿富汗。