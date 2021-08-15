英法德向阿富汗派軍機協助人員撤離 美駐喀布爾使館降旗

隨着塔利班在8月15日進佔阿富汗首都喀布爾，法國、英國、德國等駐阿國際部隊國家已相繼宣布向喀布爾派遣軍機及士兵，幫助使館工作人員和部分阿富汗籍僱員和他們的家人撤離。此外，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國駐阿富汗大使館的美國國旗已被降下，標誌着使館撤離的最後一步。

廣告 繼續瀏覽後續

法國國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）周日在推特上介紹稱，“應共和國總統的要求，兩架空天軍運輸機：一架C130運輸機和一架空客A400M型軍用運輸機將在未來幾小時內部署到阿聯酋，前往阿富汗進行首次疏散。”她說，“從明天開始，這些運輸機將在喀布爾和阿布紮比之間來回飛行。撤離的乘客將由駐紮在阿聯酋的法國部隊歡迎和安置。我向為這次阿帕干行動（opération Apagan）動員的人員的承諾致敬。”

法國外長勒德里昂（Jean Yves Le Drian）通過聲明表示，“鑒於阿富汗安全局勢極速惡化，法國當局已決定將其大使館遷至喀布爾機場所在地，該機場仍在運作，並積極疏散仍在該國的所有同胞。大使館和外交部的危機和支持中心正在與報告的法國人進行聯繫。這些有條不紊地疏散我國國民的行動已經進行了數周，早在7月16日，特別是在外交部多次呼籲我國國民離開該國之後，就已經包下了一架專機。”

勒德里昂稱，“法國不會忘記那些為她工作過的人。早在5月，由於過去幾個月的預期規畫，在阿富汗的法國機構中可能受到威脅的阿富汗僱員與他們的家人一起在我國受到歡迎，即600多人，由內政部的服務部門與地方當局和來自社團界的合作夥伴共同照顧。自2013年以來，還開展了接收我們武裝部隊前當地招募的文職人員及其家屬的行動，即超過1350名阿富汗人。”

勒德里昂說，“儘管事件加速發展，法國打算盡最大努力繼續為阿富汗民間社會人士、權利維護者、藝術家和記者提供保護，他們因其承諾而受到特別威脅。正在盡一切努力儘可能地保持從喀布爾機場簽發籤證的能力，特別是通過派遣一個增援團，並使他們能夠撤離。法國致力於聲援所有捍衛自由的人。”他說，為了協調這些行動，法國外交部已經開設了一個危機小組。

勒德里昂稱，“根據共和國總統的指示，武裝部隊部將在未來幾小時內向阿聯酋部署軍事增援部隊和航空資產，以便開始向阿布紮比進行首次疏散。法國與歐洲和美國的合作夥伴保持着長期和密切的聯繫，感謝阿聯酋當局給予便利”。他說，“我要感謝我國駐喀布爾大使館的所有工作人員，他們在非常困難的條件下為我國和我國的價值觀做出了貢獻，還要感謝外交部、內政部、國防部和我國武裝部隊動員起來的所有團隊。”

英國國防部通過聲明介紹稱，“來自陸軍第16空中突擊旅的英國部隊已經抵達阿富汗首都，在當地安全局勢惡化的情況下，協助撤離英國國民和有權人士。”聲明稱，“皮廷行動（Operation PITTING）是對根據阿富汗搬遷和援助政策（ARAP）符合搬遷條件的英國國民和前英國工作人員的疏散提供軍事支持的名稱。鑒於安全局勢的惡化，英國敦促英國國民立即離開阿富汗。我們正在提供支持以幫助英國國民離開，包括酌情提供緊急旅行文件和貸款。”

此外，德國外長馬斯（Heiko Maas）周日向記者表示，“今天，首要任務必須是我們的國民和工作人員的安全。我們已經決定，聯邦武裝部隊的飛機將於今晚出發前往喀布爾，協助疏散工作。”他稱，“大使館的一個核心小組將留在當地，以保持必要的行動能力。我們正在盡一切可能使我們的國民和前本地人能夠離開該國。”德國防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）亦指，“我們將支持外交部將德國公民和其他受保護的人從阿富汗返回德國。” 她說，“我們已經為此準備好了隨時可用的部隊，並將儘快派遣第一批部隊出征。”

據CNN報導，美國駐阿富汗大使館內的美國國旗已經降下。周日早些時候，兩名熟悉情況的消息人士告訴CNN，計畫在未來72小時內將所有美國人員從駐喀布爾大使館撤出。幾個小時後，大多數美國使館工作人員已被轉移到喀布爾機場，準備乘機離開該國。另據哥倫比亞廣播公司最新消息顯示，美國國防部官員說，五角大樓正在向喀布爾機場再派1000名士兵。他們是美國陸軍第82空降師的一部分，將於周日晚上將離開北卡州布拉格堡。這將使美軍前往阿富汗幫助疏散的人數達到6000人。現在大約有3000名美軍參與疏散工作。

在周日的美國國會阿富汗簡報會中，參議員們被告知，有多達6萬名阿富汗人可能有資格成為特別移民簽證（SIV）持有人，或P1/P2難民身份申請人，像當地人權捍衛者這樣的其他人，並可能需要撤離。此外，西班牙和意大利等國也相繼宣布從喀布爾撤離使館工作人員的決定。挪威外交大臣瑟雷德（Ine Marie Eriksen Søreide）稱，在阿富汗總統加尼離開阿富汗後，阿富汗出現了政府真空的跡象。“目前尚不清楚誰在領導阿富汗政府，並指揮阿富汗安全部隊，阿富汗可能面臨政府真空的局面，這是一個非常嚴重的情況。”她說，“正在努力讓挪威的借調員工和當地員工離開喀布爾，我們的大使館現在已完全關閉，不再配備人員。”

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，芬蘭將關閉其駐喀布爾大使館。他稱，芬蘭駐喀布爾大使館的工作人員很安全，正在等待疏散航班。約170個曾為芬蘭工作的阿富汗人將從阿富汗撤離到芬蘭，並將獲得居留許可。瑞典外交大臣林德（Ann Linde ）在周日的新聞發布會上證實了這一點。“所有人員將不遲於16日離開。現在發生的事情很糟糕，而且速度是沒有人能預料到的。”此外，俄羅斯總統阿富汗問題特別代表、俄外交部第二亞洲司司長紮米爾·卡布洛夫（Zamir Kabulov）表示，俄羅斯不擔心阿富汗的局勢，因為俄羅斯與阿富汗政府和塔利班都保持着聯繫。他稱，俄羅斯準備與阿富汗過渡政府合作，但目前不討論是否承認塔利班為該國合法當局的問題。