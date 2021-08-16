印度獨立日 莫迪：勇敢地與恐怖主義和擴張主義作鬥爭

1947年8月15日，印度擺脫英國殖民統治，取得獨立。印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）周日在德里舉行的獨立日慶祝儀式上講話。在談及外部環境時，莫迪稱，“今天，世界正從一個新的角度來看待印度。這種看法有兩個重要方面：一個是恐怖主義，另一個是擴張主義”。他稱，“印度正在與這兩個挑戰作鬥爭，也在以克制的方式作出強有力的反應”。

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據《印度斯坦時報》報導，莫迪周日在德里紅堡發表了長達88分鐘的獨立日演講。他談到了恐怖主義和擴張主義的雙重挑戰，暗指印度所遭遇的巴基斯坦和中國帶來的挑戰，以及印度加強武裝部隊的決心，其在印度國防製造方面日益強大的實力和政府對促進國防部門自力更生的承諾。

莫迪在講話中說，“今天，21世紀的印度也有能力創造和實現大目標。今天，印度也正在解決那些幾十年、幾百年來懸而未決的主題領域”。他說，“無論是廢除（保證克什米爾特殊地位的）憲法第370條的歷史性決定，還是引入商品及服務稅，將國家從稅網中解放出來的制度，為我們的軍人朋友做出的關於‘等級一退休金’的決定，以及和平解決羅摩出生地問題，我們都看到它在短短幾年內實現了。”

莫迪說，“即使在這個冠狀病毒時期，創紀錄的外國投資也在向印度湧來。印度的外彙儲備也達到了歷史新高。印度還通過實施外科手術和空中打擊，向國家的敵人發出了新印度的強大信息。這表明，印度正在發生變化。印度可以改變。印度可以做出最艱難的決定，即使是最艱難的決定，它也不會猶豫和停止。”

莫迪說，“我親愛的同胞們。第二次世界大戰後，全球關係的性質已經發生了變化。冠狀病毒之後有可能出現一個新的世界秩序。世界已經看到並讚賞了印度在冠狀病毒期間的努力。今天，世界正從一個新的角度來看待印度。這種看法有兩個重要方面：一個是恐怖主義，另一個是擴張主義。印度正在與這兩個挑戰作鬥爭，也在以克制的方式作出強有力的反應。如果印度要適當地履行其義務，我們的國防準備工作也必須同樣強大。”

莫迪說，“我們正在不斷努力，為我們勤奮的企業家提供新的機會，並鼓勵印度公司在國防領域使國家自力更生。我向國家保證，我們將不遺餘力地加強我們從事國防的部隊的手。”莫迪在講話中提到了 “維克蘭特”號航空母艦、印度國產輕型作戰飛機和潛艇，強調這些項目突出了該國的本土製造能力。

此外，莫迪還宣布，印度將啟動一項100萬億盧比(1.35萬億美元)的國家基礎設施計畫，這將有助於創造就業機會，並擴大清潔燃料的使用以實現該國的氣候目標。雖然莫迪沒有宣布該計畫的細節，但他表示，計畫將幫助當地製造商參與全球競爭，並創造未來經濟增長的新途徑。另據《印度時報》報導，印度知名智庫“觀察家基金會”（ORF）當天發表名為“印度青年與世界”的民調，展現了印度14個城市、2000多名年齡在18歲至35歲的青年對外交事務的看法。

報導指，該民調顯示，新冠疫情、恐怖主義、網絡安全、印中對峙是印度青年群體最為關心的問題。受訪者對莫迪政府加入四方安全對話機制（Quad）、應對中國和巴基斯坦等國的表現感到滿意，但對印度退出《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）表示反對。約80%的人認為，印度外交的優先事項應該是加強經濟，其次是打擊恐怖主義、深化印美關係、解決與周邊國家的分歧。

報導指，調查顯示，77%的印度年輕人認為美國是“最值得信賴的大國”，其次分別是澳大利亞、俄羅斯、日本、法國、英國。同樣有77%的人認為中國是“最不信任的大國”。中印邊境對峙事件發生後，印度政府以國家安全等為由對中國手機應用程序採取封禁措施，這一決定在所有受訪者中得到了86%的支持。還有62%的受訪者認為，印度應在中美關係緊張的背景下放棄“不結盟政策”，並將美國確立為盟友。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普京向印度總統考文德和總理莫迪發賀電，祝賀印度獨立日，表示進一步加強俄印關係完全符合兩國人民的利益。克里姆林宮的電報說，“我們珍惜兩國間保持的特權戰略夥伴關係。我相信，進一步建立各個領域的俄印建設性關係完全符合我們兩國人民的利益，朝着加強地區和全球層面穩定與安全的方向邁進。”普京稱，印度在經濟、社會等領域取得的成就得到普遍認可。他強調，印度在解決國際日程中的緊迫問題方面發揮着重要作用。