一架從喀布爾機場起飛的美軍運輸機撤離始末

據美國國防部官員和《防務一號》網站獲得的照片顯示，美國空軍一架C-17環球霸王III型運輸機周日晚些時候從喀布爾安全撤離了大約640名阿富汗人。這架美國空軍從喀布爾到卡塔爾的疏散飛行接近於有史以來，乘坐該運輸機飛行的最多人員的記錄。

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報導指，這一撤離航班被認為是有史以來乘坐C-17運輸機的人數最多的一次，這種大型軍用貨運飛機已經被美國及其盟國使用了近三十年。據飛行追蹤軟件顯示，這架飛機隸屬於美國空軍第436空運聯隊，總部設在特拉華州的多佛爾空軍基地。

一位美國國防部官員說，使用呼號“Reach 871”的C-17運輸機並不打算裝載如此重的貨物，但被允許撤離的阿富汗人驚慌失措地把自己拉到飛機半開的斜坡上。一位國官員說，“機組人員沒有試圖強迫這些難民離開飛機，而是做出了離開的決定。”該國防官員說，“當飛機抵達目的地時，大約有640名阿富汗平民下了飛機。”

報導指，周日晚些時候，當機組人員估計他們載有800名乘客的音頻被發布到網上時，該航班的消息在美國傳開了。一位不願透露姓名的國防部官員說，真正的數字是大約640人。該官員說，這一航班是能夠在機上有數百人的情況下起飛的幾次航班之一，其他一些航班的裝載量可能比640人還要多。

2013年，一架C-17運輸機撤離了670名逃離菲律賓颱風的人。與那次疏散一樣，從喀布爾飛往卡塔爾烏代德空軍基地的阿富汗人坐在飛機的機艙地板上。據一位熟悉飛機操作手冊的消息人士稱，這一程序被稱為“地板裝載”；乘客掛在從牆到牆的貨物帶上，作為臨時的安全帶。