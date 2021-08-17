拜登就阿富汗局勢與約翰遜通話:下周舉行七國集團線上峰會

美國總統拜登（Joe Biden）8月17日與英國首相約翰遜（Boris Johnson）就阿富汗局勢進行了通話。

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據白宮的聲明介紹稱，“拜登總統和約翰遜首相今天就阿富汗的事態發展進行了通話。他們讚揚了兩國的軍事和文職人員的勇敢和專業精神，他們正在喀布爾並肩工作，疏散他們的公民和協助戰爭努力的阿富汗國民。他們還討論了盟國和民主夥伴之間就今後的阿富汗政策繼續進行密切協調的必要性，包括全球社會能夠為難民和其他弱勢阿富汗人提供進一步人道主義援助和支持的方式。他們同意在下周舉行一次虛擬的七國集團領導人會議，討論一個共同的戰略和方法。”據信，約翰遜是拜登自塔利班佔領喀布爾後通話的第一位外國領導人。

英國首相府的聲明說，“雙方領導人歡迎美國和英國在最近幾天為幫助我們的國民、現任和前任工作人員以及其他人從阿富汗撤離而進行的合作。他們決心在未來幾天和幾周內繼續在這方面密切合作，以使儘可能多的人離開該國。首相和拜登總統一致認為，全球社會需要團結起來，防止阿富汗出現人道主義危機。首相概述了英國的計畫，包括增加對該地區的人道主義援助和重新安置難民。”

英方聲明說，“首相強調，重要的是不要失去過去二十年來在阿富汗取得的成果，保護我們免受任何新出現的恐怖主義威脅，並繼續支持阿富汗人民。首相和總統期待着在未來幾天的七國集團領導人虛擬會議上進一步討論這一問題。”