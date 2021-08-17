美三大報出版人聯名致信拜登 要求幫助阿富汗記者撤離

《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》出版人8月17日發表聯名聲明，敦促美國總統拜登（Joe Biden）確保他們的阿富汗記者同事安全離開阿富汗。

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這封聯合聲明由《​華盛頓郵報》發行人兼CEO小弗雷德里克·J·瑞恩(Frederick J. Ryan Jr.)、 《華爾街日報》發行人兼商道瓊斯公司CEO阿爾瑪·拉圖爾（Almar Latour）和《紐約時報》董事長兼出版人A·G·蘇茲伯格(A.G.Sulzberger)共同簽署。

聲明寫道，“親愛的拜登總統：在過去的二十年裡，勇敢的阿富汗同事一直在不懈努力，幫助《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》與全球公眾分享該地區的新聞和信息。現在，這些同事和他們的家人被困在喀布爾，他們的生命處於危險之中。”

聲明稱，“作為僱主，我們正在尋找對我們同事的支持，作為記者，我們正在尋找一個明確的信號，即政府將支持自由的新聞界。有鑒於此，我們要求美國政府緊急行動起來，採取三個必要的具體步驟來保護他們的安全。”

聲明指，“我們尋求的是：便利和受保護地進入美國控制的機場；安全地通過受保護的通道門進入機場；為空運出國提供便利。”報導指，三大報出版人向拜登發出的這一請求是在他們懇求白宮將在喀布爾機場“處於危險之中”的200多名記者和與這些報紙有關的相關人員轉移到安全地點之後提出的。

此前，《​華盛頓郵報》的發行人瑞恩在一封“緊急請求”的電子郵件中要求美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan ）將他們從喀布爾國際機場的民用一側轉移到軍用一側，在那裡這些人員可以安全地等待撤離航班。“他們目前處於危險之中，需要美國政府把他們送到安全地帶，”瑞安在電子郵件中寫道，他說他是代表這三家報紙寫的。

瑞安寫道，有204名來自這三家報紙的記者、後勤人員和家屬被困在機場的民用一側。周一晚些時候，瑞安、蘇茲伯格和拉圖爾向拜登發出一封聯名信，敦促他幫助將與這些報紙有關的阿富汗同事送出該國。