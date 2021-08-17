美參議院民主黨人誓言要拜登政府回答阿富汗失敗問題

自華盛頓方面消息，由民主黨人領導的美國國會參議院三個委員會主席誓言要調查拜登政府從阿富汗撤軍的混亂情況。拜登政府目前正從阿富汗首都喀布爾爭相撤離當地的美國公民和阿富汗盟友。

廣告 繼續瀏覽後續

據政治新聞網站Politico報導，由民主黨籍議員佔多數的美國國會參議院情報委員會、外交關係委員會和軍事委員會主席的聲明，反映了兩黨對被廣泛認為是混亂和計畫不周的阿富汗撤離的廣泛憤怒。這場戰爭以塔利班歷史性地匆忙上台而告終，而美國花了上萬億美元並犧牲了美國人的鮮血和生命來阻止這一結果長達20年之久。參議院外交關係委員會主席鮑勃·梅嫩德斯（Bob Menendez）在8月17日的一份聲明中說，“最近幾天的事件是過去20年裡共和黨和民主黨政府所犯的一系列錯誤的頂點。多年來，我一直認為，美國軍隊的撤離必須留下一個持久的政治解決方案”。

梅嫩德斯說，“特朗普政府與塔利班達成的完全不充分的協議沒有得到塔利班與基地組織斷絕關係的承諾，也沒有交代我們撤離後的日子。在執行這一有缺陷的計畫時，我感到失望的是，拜登政府顯然沒有準確評估美國迅速撤軍的影響。我們現在正目睹多年來政策和情報上的失敗所帶來的可怕結果。”他說，“今天，我們需要把重點放在撤離美國人以及那些脆弱的阿富汗人的直接和重要的必要性上，特別是婦女、記者和民間社會活動家，他們在過去二十年裡一直在倡導一個更加民主的阿富汗，而塔利班現在正把他們作為目標”。

梅嫩德斯說，“我們國家的聲譽岌岌可危，我們整個政府必須盡一切努力實現這一目標。與我們的撤軍及其後果相關的是明顯的政策執行和情報失誤。美國如何處理未來幾天的撤離工作，其影響將遠遠超出阿富汗，並將影響我們建立聯盟和與夥伴合作前進的能力。”他說，“我們感謝過去20年中在阿富汗服務和犧牲的所有軍人、外交官和非政府組織工作人員，特別是那些在過去72小時內為安全撤離美國人和阿富汗人而晝夜工作的人。”梅嫩德斯表示，“"參議院外交關係委員會將繼續履行其監督作用，就美國對阿富汗的政策舉行聽證會，包括特朗普政府與塔利班的談判存在缺陷，以及拜登政府對美國撤軍的執行存在缺陷”。

梅嫩德斯說，“委員會將尋求對這些缺陷的全面說明，並評估阿富汗國防和安全部隊為何如此迅速地崩潰。國會被反覆告知，阿富汗國防和安全部隊可以勝任這項任務，它有部隊、裝備和戰鬥意願。在美國提供了數十億美元的支持之後，看到這支軍隊如此迅速地解散，令人震驚。美國和阿富汗人民顯然沒有被告知有關阿富汗國家安全部隊能力的真相，應該得到答案。最後，委員會將審查前進的道路，重點是對塔利班領導的政權下迫在眉睫的人道主義和人權災難的國際反應。”

此外，參議會情報委員會主席馬克·沃納（Mark Warner)16日亦發表聲明說，“我們最近幾天看到的來自阿富汗的圖像是給人印象深刻的。”他說，“此刻，我們的首要任務必須是在阿富汗的美國外交官和其他公民的安全，以及解救面臨最大風險的阿富汗人，包括那些自2001年以來勇敢地與我們的部隊一起戰鬥的人”。沃納說，“世界必須知道，美國在需要的時候與她的朋友站在一起，而現在就是這樣一個時刻。我們必須盡一切努力確保喀布爾機場的安全，恢復撤離航班，並讓我們信任的阿富汗夥伴在美國或其他地方找到安全的避難所，以免為時已晚。我們也不能忽視我們當初在那裡的原因，必須繼續保持對哈卡尼網絡、基地組織和伊斯蘭國等恐怖組織對美國構成的潛在威脅的關注。”

沃納說，“情報官員多年來一直預計，在沒有美軍的情況下，塔利班將繼續在阿富汗取得進展。這正是已經發生的事情，因為事實證明阿富汗國家安全部隊無法或不願意抵禦塔利班在喀布爾和全國各地的推進”。他強調，“作為參議院情報委員會主席，我希望與其他有管轄權的委員會合作，提出艱難但必要的問題，即為什麼我們沒有為涉及阿富汗政府和安全部隊如此迅速和徹底崩潰的最壞情況做好準備。我們應該向美國人民和所有那些為之服務並作出巨大犧牲的人回答這些問題。

參議會軍事委員會主席傑克·里德（Jack Reed）17日也發表聲明稱，“我對阿富汗不斷變化的人道主義危機深表關切，包括被塔利班攻擊的阿富汗人--特別是婦女和女孩；民間社會領導人；那些協助美國和聯盟國家的人；以及其他敢於夢想並為其國家的進步和民主而努力的人。 現在，重點應該是安全疏散美國公民和援助我們的阿富汗人。”他說，“對於我們如何走到這一步，沒有簡單的答案。我認為，在過去20年的阿富汗戰爭中，有幾個因素形成了這一結果，在我們前進和參與未來的衝突時必須加以考慮。 這些因素包括在伊拉克選擇戰爭的災難性支點，沒有一個有效的政策來對付兩面三刀的巴基斯坦，反恐任務的失敗；以及缺乏建立一個有效的阿富汗政府和安全部隊的能力。”

里德說，“ 特朗普總統在多哈協議中的失敗使這些失敗變得更加嚴重，該協議為美國贏得了很少的利益，在我們將軍事力量從該國過渡時，情報、外交和缺乏想象力方面的失敗也使這些失敗變得更加嚴重。 這不是一個民主黨或共和黨的問題。 這些失敗已經在兩個政黨的四屆總統政府中表現出來了。”他指出，“在適當的時候，參議院軍事委員會將舉行聽證會，討論在阿富汗出錯的原因以及為避免重複這些錯誤而吸取的教訓。”

報導指，雖然拜登周一承認阿富汗政府倒向塔利班的速度比他預想的要快，但總統堅持他的決定，在9月11日，即促使美國入侵的恐怖襲擊20周年之前將所有美國軍隊撤出阿富汗。他把責任歸咎於阿富汗安全部隊和美國支持的政府，堅持認為他們沒有打擊塔利班的“意願”。周二晚些時候，眾議院外交事務主席、民主黨人格雷戈里·米克斯（Gregory Meeks）說，他已經要求國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）儘快在其小組面前作證。米克斯說，“阿富汗的局勢正在迅速變化，政府必須向美國人民和國會提供有關其阿富汗戰略的透明度。”

報導指，議員們將有很多問題要問拜登政府的高級官員，這不僅是對出錯原因的回顧，也是對美國計畫如何在月底前撤離美國人和阿富汗盟友的嚴格監督。議員們還想更多地了解拜登政府將如何通過塔利班統治下的阿富汗的極端主義組織的潛在重組，努力減輕對美國本土的新的恐怖威脅。報導提及，即使在美國迅速撤軍的後果逐漸明朗的情況下，民主黨人也基本上站在拜登身後。拜登和他的盟友為美國撤軍的智慧進行了辯護，即使更直接的危機集中在撤軍的計畫和執行上，以及拜登團隊如何在未來幾天和幾周內糾正其錯誤。

民主黨籍眾議員詹姆斯·朗格文（James Langevin）是眾議院軍事委員會的高級成員，他是少數發出嚴厲批評的民主黨人之一，他在《外交政策》的專欄文章中寫道，“這是一場大災難。這種疏忽對上屆美國政府來說是理所當然的。現在看到這種情況，我感到很失望。”朗格文說，“現在不可避免的是，阿富汗將重新成為尋求攻擊美國本土的恐怖組織的 避難所”。而且他說，如果美國軍隊在該國停留的時間更長，拜登政府可以 ‘確保翻譯、記者和活動家的安全撤離，他們中的許多人可能永遠無法出去。”

其他民主黨人指責拜登政府沒有儘早開始疏散，並呼籲國務院和其他機構盡其所能，加快為在美國尋求庇護的阿富汗人辦理手續。一位參議員表示，本周早些時候本應撤離的人被鎖在喀布爾的哈米德·卡爾紮伊國際機場外，而美國正在尋求恢復該機場的秩序，數千名阿富汗人衝進機場，試圖登上離開該國的航班。這位參議員一直在通過加密信息與這些人保持溝通，並向國務院通報了該團體的情況。該參議員補充說，國務院表示不知道此事。報導指，眾議院和參議院本周休會，但眾議院在下周返回華盛頓就拜登的一些首要國內議程項目進行投票時，將聽取關於阿富汗的機密簡報。