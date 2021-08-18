阿富汗最多仍有 1.5萬美國人在當地 白宮證實塔利班獲得政府軍的美國裝備

據《華盛頓郵報》8月17日報導，美國拜登政府向國會參議院職員彙報稱，預計阿富汗境內現仍有1萬至1.5萬名美國公民留在當地。這兩位聽取簡報會的參議院職員說，他們被告知拜登政府目前還沒有對如何撤離那些在首都喀布爾之外的美國人設定計畫，因為有塔利班的檢查站。此外，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）當天在受訪時表示，塔利班承諾將為境內的美國人提供撤離的安全保證。沙利文還在採訪中承認，隨着阿富汗政府軍的崩潰，塔利班獲得了大量美國軍事裝備。

廣告 繼續瀏覽後續

兩名美國國會參議院職員向美國全國廣播公司（NBC）證實，他們是在國家安全和國防官員主持的簡報會上得到這一數字的。《華盛頓郵報》首先報導指，這些工作人員被告知有1萬至1.5萬名美國公民仍在阿富汗。美國官員正在競相將美國人和其他人送出該國。沙利文星期二在白宮對記者說，“塔利班已經通知我們，他們準備為平民提供前往機場的安全通道，我們打算讓他們履行這一承諾。”沙利文說，“我們正在讓人們通過大門，我們正在讓他們排隊，我們正在讓他們上飛機，但這是一個逐小時的問題。”

兩位參議院職員說，參加簡報會的參議院工作人員說，他們被告知拜登政府目前還沒有對如何撤離那些在喀布爾之外的美國人設定計畫，因為有塔利班的檢查站。美國政府周一表示，準備將2萬多名作為特別移民簽證（SIV）候選人的阿富汗人運往美軍基地。據美國官員稱，截至周二晚上，約有1100名美國公民、永久居民及其家人乘坐13個航班從阿富汗撤離。白宮在一份聲明中說，“現在我們已經確定了流向，我們預計這些數字會升級”。白宮還說，除了已經撤離的總共3200多名美國人之外，美國還重新安置了近2000名阿富汗特別移民。喀布爾國際機場在周一因混亂而暫時關閉，但當晚最終恢復了航班。

美軍中央司令部司令、海軍上將弗蘭克·麥肯齊（Frank McKenzie）說，他警告塔利班不要進行任何干擾。麥肯齊說，“星期天在多哈與塔利班高級領導人會晤時，我告誡他們不要干擾我們的疏散行動，並向他們明確表示，任何攻擊都將以壓倒性的力量來保衛我們的部隊”。美國參謀長聯席會議負責區域行動的副主任陸軍少將泰勒（William D. Taylor）周二說，在喀布爾國際機場的空中運輸行動持續了一整夜，使700至800人離開了該國。泰勒和國防部發言人約翰·柯比（John F. Kirby）一起介紹說，該機場在美國的控制之下，而且在喀布爾當地有大約4000名美軍。

柯比和泰勒說，疏散行動正在加緊進行，美國的努力可能是每天空運5000至9000人。泰勒說，他預計每小時有一架飛機進出機場。整個晚上，9架C-17飛機抵達機場，運送裝備和大約1000名美軍。七架C-17運輸機帶着700至800名乘客離開，其中包括165名美國人。泰勒說，該機場對軍用飛機和有限的商業航班開放。柯比說，喀布爾的美軍指揮官與機場外的塔利班指揮官保持聯繫。柯比說，“他們和我們之間有溝通。我只想讓結果自己說話：......塔利班對我們在機場的行動沒有任何敵對的互動。”

對此，美國國會參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）周二告訴福克斯新聞指，拜登總統倉促的撤軍策略使多達1.5萬名美國人在喀布爾外的交通資源有限，無法到達喀布爾國際機場，美軍已被派往那裡幫助疏散工作。麥康奈爾說，他絕不會離開阿富汗，特別是不會以拜登政府的方式離開。他還說，五角大樓的預算中只有1%用於阿富汗行動，而這些行動成功地“在阿富汗防止（局勢）失控”。

麥康奈爾說，“我的猜測是，我們最終會因為這種粗製濫造的行動而花費更多的錢去疏散人們。”他稱這種情況是“尷尬”，是美國聲譽的“污點”。麥康奈爾說他擔心那些在喀布爾以外的人。麥康奈爾說，“他們有多達1.5萬名美國人被困在該國，據推測他們必須乞求塔利班讓他們去機場。更不用說那些與我們合作的翻譯，以及其他因為與我們合作而處於危險之中的阿富汗人。所有這些都是首先決定撤軍，而且是以一種倉促和無能的方式撤軍的後果。”

麥康奈爾說，“這是個徹底的尷尬。我們的盟友不會信任我們。這是一個令人難以置信的無能的步驟。我要說的是，以前的總統也想離開阿富汗，但是，最後他們沒有這樣做，因為我們知道我們有防止（局勢）失控。”他說，“我們知道我們已經壓制了基地組織。而這是我們在阿富汗所能期望的最大成果。沒有人認為我們會在那裡創造一個傑斐遜式的、西方式的民主。”

此外，據網絡上流傳的圖片和視頻顯示，部分塔利班分子獲得了美國國防部提供給阿富汗政府軍的槍支和車輛，以及坎大哈機場的UH-60“黑鷹”直升機和其他設備。對此，沙利文說，“顯然，我們沒有掌握全景，每件國防物資都去了哪裡。但可以肯定的是，相當數量的物品已經落入塔利班手中”。他說，“很明顯，我們沒有感覺到他們會輕易地把它交給我們。”沙利文說，將價值數百萬美元的軍需品控制在敵人手中，是“在20年戰爭結束的背景下，一個總統所面臨的困難選擇”的一個例子。他指出，“黑鷹”直升機曾被提供給阿富汗政府軍，以幫助打擊塔利班叛亂。但阿富汗政府軍很快就屈服於塔利班，並放棄了對大量武器裝備和直升機的控制。