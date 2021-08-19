塔利班如何應對缺錢困境？或靠毒品收入

美國總統拜登政府準備切斷塔利班獲得數十億美元重要海外資金的渠道，但一些官員警告稱，該恐怖組織從毒品銷售和其他非法活動中獲得的收入有可能令華盛頓作為終極手段的施壓行動徒勞無功。國際貨幣基金組織(IMF)周三表示，由於塔利班奪取了喀布爾的控制權後，阿富汗政府的情況不明確，IMF暫停了阿富汗獲得IMF資源的途徑，包括約4.4億美元的新貨幣儲備。儘管塔利班迅速接掌阿富汗政府，但將無法存取阿富汗多數現金與黃金庫存。阿富汗央行近100億美元的資產中，大部分都在阿富汗境外。

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據華爾街日報今天報道稱，拜登政府準備切斷塔利班獲得數十億美元重要海外資金的渠道，據知情人士透露，美國基本上已經獲得了採取行動所需的支持，目標是阻止塔利班動用阿富汗在國際貨幣基金組織(IMF)持有的數十億美元儲備，以及通過世界銀行(World Bank)和其他捐贈機構承諾的援助。

一位IMF官員周三稱，“阿富汗無法獲得”其在該組織的儲備或其他基金資源。

這些人士稱，美國政府為防止塔利班動用阿富汗政府設立的賬戶而進行的外交努力，重點是確保控制這些賬戶的外國政府不承認該組織為阿富汗合法政府。

據路透社說，國際貨幣基金組織(IMF)周三表示，由於塔利班奪取了喀布爾的控制權後，阿富汗政府的情況不明確，IMF暫停了阿富汗獲得IMF資源的途徑，包括約4.4億美元的新貨幣儲備。

IMF的聲明是在美國財政部的壓力下做出的，以確保定於周一分配的特別提款權(SDR)儲備不會落入塔利班手中。美國財政部在IMF擁有控股權。

”IMF發言人在一份電子郵件聲明中表示，“目前，國際社會在承認阿富汗政府方面情況不明朗，因此該國無法獲得SDR或其他IMF資源，”IMF發言人表示，“與以往一樣，IMF以國際社會的觀點為指導。”

IMF傳統上依靠其成員來決定是否與那些通過政變或有爭議的選舉上台的政府接觸。

IMF將於周一根據190個成員國在IMF的持股比例完成6,500億美元SDR的分配。IMF發言人說，IMF將代表阿富汗分配3.1億SDR。根據周三的SDR彙率，其價值約為4.4億美元。

一位美國財政部官員在周三早些時候說，該部門正在採取措施，防止塔利班獲取阿富汗的SDR儲備。

這位匿名官員沒有提供財政部正在採取的具體行動的細節。這些行動是在共和黨議員寫信敦促財長葉倫在IMF進行“干預”、以確保不向塔利班提供SDR之後採取的。

即使阿富汗重新獲得SDR，塔利班也不太可能花費這些資源，因為這需要另一個國家願意將SDR兌換成基礎貨幣，而這種交易很可能會因美國對塔利班的長期金融制裁而受阻。

阿富汗和美國官員說，阿富汗央行近100億美元的資產中，大部分都在阿富汗境外，這很可能使塔利班無法獲得這些資產。拜登政府的一名官員此前表示，任何在美國的阿富汗央行資產都不會提供給塔利班。

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)周二說，現在就決定美國是否承認塔利班為阿富汗的合法政權還為時過早，理由是“喀布爾局勢混亂”。

據法新社說，阿富汗中央銀行（Da Afghanistan Bank，DAB）總裁艾哈邁迪（Ajmal Ahmady）在社群媒體推特（Twitter）上表示，阿富汗央行外彙存底大約有90億美元，但多數都存在海外銀行，塔利班無法取得。

艾哈邁迪說，美國聯邦準備理事會（Fed）持有阿富汗70億美元儲備，其中12億美元為黃金，其餘存在外國帳戶，包括位於瑞士巴塞爾（Basel）的國際清算銀行（Bank International Settlements）。

美國官員16日告訴法新社：「阿富汗央行任何存放在美國的資產，塔利班都不能提領。」 同時，西聯彙款（Western Union）今天宣布，暫時中斷對阿富汗的電彙；電彙是阿富汗民眾另一個重要的現金來源。