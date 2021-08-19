彭博社：阿富汗的加尼如何從總統變成躲藏的“小人”

在2014年成為總統之前，加尼一生中大部分時間都在研究如何促進貧窮國家的增長。作為擁有哥倫比亞大學博士學位的富布賴特學者，他曾在美國的一些精英學術機構任教，然後在世界銀行和聯合國任職。後來他與人合寫了《修復失敗的國家。重建一個支離破碎的世界的框架"。許久以前一個傳奇還說，如果有人應該知道如何解決阿富汗問題，那就是阿什拉夫-加尼。但是，隨着塔利班進攻喀布爾，加尼逃往中東。於是，阿富汗的加尼從總統變成躲藏的小人。儘管加尼否認攜帶巨款出逃的指控，並且說正在談判回國抵抗，但是恐怕沒有人再聽他說話了。

廣告 繼續瀏覽後續

據彭博新聞署名艾爾塔夫-納賈菲紮達和阿查納-喬德哈里報道文章，指阿富汗的加尼是如何從總統變成躲藏的小人的。

加尼於周日逃離阿富汗，周三，阿拉伯聯合酋長國說他和他的家人 在該國"出於人道主義原因 "在這個波斯灣國家被接納。俄羅斯人聲稱他帶着四輛汽車和一架裝滿現金的直升飛機逃離阿富汗。而在阿富汗，他已經成為一個惡棍：他的中央銀行行長和政府的主要成員都公開譴責他。該報記者聯繫他或他的親密助手的努力都沒有成功。

在許多方面，加尼的迅速垮台反映了美國在將一個得到一系列相互競爭的權力經紀人支持的政府，強加給阿富汗方面遭到廣泛失敗，這些權力經紀人長期以來一直在戰場上而不是在投票箱前戰鬥。雖然加尼是普什圖人，也就是該國的主要民族，但他被視為一個局外人，缺乏團結不同派別的政治手腕。隨着時間的推移，加尼變得更加孤立。

據卡比爾-塔內加（Kabir Taneja）說："加尼不適應阿富汗的現實情況，" 卡比爾-塔內加（Kabir Taneja）是《ISIS的危險：世界上最可怕的恐怖組織及其對南亞的影響》一書的作者、新德里觀察家研究基金會的研究員。據卡比爾-塔內賈說，"加尼要麼不理解，要麼無法理解軍閥。"

2001年美國入侵阿富汗後，加尼在四分之一個多世紀以來首次回到阿富汗，並在哈米德-卡爾紮伊領導的政府中擔任了兩年的財政部長。此後，加尼成為國際援助界的寵兒，舉辦公開演講，在主要報紙上撰寫專欄文章並在會議上發言。他曾一度被認為是聯合國秘書長的候選人。

在2009年競選總統失敗後，加尼與幾位著名的阿富汗政治家--包括有影響力的軍閥轉為副總統的阿卜杜勒-拉希德-杜斯塔姆--走近起來，並在五年後贏得了最高職位。但他的勝利從一開始就遭到了破壞。當時的美國最高外交官約翰-克里(John Kerry)飛往喀布爾，促成了一個團結政府，將 "首席執行官 "的職位交給了他的主要競爭對手--這個頭銜在阿富汗以美國為藍本的憲法中沒有名份。

2017年，加尼在接受英國廣播公司(BBC)採訪時說他有一份 "地球上最糟糕的工作"。但是，他仍然聲稱，阿富汗安全部隊已經在打擊塔利班方面取得了轉機，聯軍將能夠在2021年之前離開。

這現在已經被證明是準確的，只是不是以他預測的方式。特朗普總統的政府開始與塔利班直接談判，以結束美國最漫長的戰爭，但將加尼排除在這一進程之外。然後在今年，在喬-拜登總統將撤軍的最後期限定為8月31日之後，加尼抵制了讓他退位並允許過渡政府掌權的呼籲，加尼看到塔利班在軍事上取得了進展。

阿富汗前駐歐洲大使、大西洋理事會研究員奧馬爾-薩馬德（Omar Samad）說："加尼假裝支持和平，但實際上他贊成戰爭，以便繼續掌權，即使付出生命代價，並促使塔利班重新選擇軍事手段。"加尼拖延戰術破壞了達成協議的機會。雖然協議將使加尼下台，但將為基礎廣泛的過渡鋪平道路。"

據該報道，當塔利班周末打進喀布爾時，加尼告訴人民，他不會重蹈前國王阿馬努拉-汗的命運，前國王阿馬努拉-汗在1929年退位並逃往英屬印度。

據 加尼8月4日在喀布爾的一個活動上說，"我不會逃跑！"他大大地提高了聲音說，"我不會尋求安全避難所，我將為人民服務。"

然而，隨着塔利班突襲全國並向喀布爾進軍，加尼顯得越來越孤立無援。在他出逃前幾小時發布的一段視頻中，加尼呼籲國防部設立電話求助熱線，供公民撥打。

逃離阿富汗後，加尼在臉書上發表了一篇文章，稱他離開該國是為了避免流血。但此舉激怒了加尼的內閣。"阿富汗代理國防部長比斯米拉-穆罕默迪（Bismillah Mohammadi）在加尼逃離後在推特上說："他們把我們的手綁在背後，出賣了這個國家。並稱"該死的加尼和他的團隊。"

由於加尼不知所蹤，前總統卡爾紮伊和其他阿富汗政治家現在正與塔利班在多哈就建立一個新政府進行會談。有一件事他們很容易達成共識，那就是對加尼的蔑視。據塔利班媒體團隊的成員阿卜杜勒-哈克-哈馬德告訴阿富汗的Tolo新聞說，"阿什拉夫-加尼背叛了他自己的祖國、團隊和族群。"阿卜杜勒-哈克-哈馬德還說，"這種叛國行為將永遠被銘記。"