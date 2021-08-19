撤僑困難大 美國自阿富汗撤軍最後期限或延長 稱所幸塔利班尚未敵對

美國總統拜登表示，美國軍隊可能會在8月31日撤軍最後期限之後繼續留在阿富汗以幫助美國人撤離，美國總統拜登在受訪時坦言，要讓那些阿富汗人離開，遭遇了更多的困難。而美國國防部表示，美軍沒有能力接觸到喀布爾機場以外的人。

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據路透社報道稱，美國總統拜登稱8月31日的阿富汗撤軍最後期限可能需要延後。據拜登18日稍晚在接受ABC News採訪時說，“如果還有美國公民，我們就會留下來，直到把他們全部撤出來，”當天有許多美國議員向他施壓，要求延長他設定的撤軍最後期限。拜登因其對撤軍的處理而受到猛烈的批評。最近幾天，喀布爾機場及其周圍出現了混亂的場面，人們拚命想逃離這個國家。

接受採訪中拜登為他的決定辯護，稱在結束美國在阿富汗20年的行動之際，出現問題是不可避免的。拜登說，“有一種想法認為，有一種方法可以在不產生混亂的情況下撤離，我不知道這是怎麼發生的，” 拜登還表示，目前塔利班正在配合幫助美國人離開阿富汗，但在撤離與美國結盟的阿富汗公民方面，“我們遇到更多困難。”

據美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在五角大樓對記者表示，“我們將盡全力繼續試着消除衝突，為他們開創通道，讓他們進入機場。我沒有能力去把目前的行動擴大到喀布爾。”

一位美國高級外交官周三也表示，美國預期塔利班會允許希望離開阿富汗的阿富汗人安全離境。

一位白宮官員表示，拜登和副總統哈里斯(賀錦麗, Kamala Harris)周三與國家安全團隊討論了如何加快從阿富汗撤離美國人和難民的方法。

奧斯汀表示，喀布爾大約還有4,500名美軍人員，“沒有與塔利班發生敵對互動，我們與塔利班指揮官的溝通渠道仍然暢通。”

據法新社說，忙於撤僑的美國，也正協助阿富汗當地的人員撤離，美國總統拜登在ABC News受訪時坦言，要讓那些阿富汗人離開，遭遇了更多的困難。

塔利班（Taliban）15日拿下阿富汗首都喀布爾（Kabul），外國人及阿富汗盟國在恐慌中大量撤離。拜登在此事發生後首度接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問，他說混亂無可避免。

目前一群美軍正在阿富汗加強撤離僑民，拜登受訪時說，撤離行動並不輕鬆。拜登補充道，塔利班正在協助美軍，至少在協助外僑撤離上是如此。拜登說：「他們正在幫忙，讓美國公民離開，讓美國員工、大使館人員等離開。」

但他也承認：「要幫那些在阿富汗協助過我們的人（離開）時，遇到了更多困難。」

拜登顯然是指那些為美國及其他外國軍隊工作、現在害怕遭塔利班報復的阿富汗當地人。

法新社說，美國高層官員曾說，將嚴守8月31日前撤離最後一批部隊的期限，將阿富汗交給獲得勝利的塔利班。然而，在這次受訪時，拜登首度表示，若仍有美國人試着逃離阿富汗，美軍可以在那裡待久一點。拜登說：「若還有美國公民待在那裡，我們會留下來把他們全部帶離。」

拜登並未解釋美軍延後離開阿富汗一事該如何進行。

美軍搭機到阿富汗維護喀布爾機場的安全並協助撤離，塔利班目前並未插手。