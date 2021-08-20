馬來西亞王室周五在一份聲明中表示，馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉任命伊斯邁薩布理(Ismail Sabri Yaakob)為該國首相。

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據路透社今天報道稱，馬來西亞最高元首、蘇丹阿布都拉（Al-SultanAbdullah）任命伊斯邁薩布理擔任首相。

61歲的伊斯邁薩布理是穆希丁(Muhyiddin Yassin)政府的副總理，後者於周一辭去首相一職。

據法新社稍早報道說，馬來西亞看守首相慕尤丁19日表示，他的執政聯盟一致決定，支持前任副首相伊斯邁薩布理接任首相。

據穆希丁發表聲明說，他們之所以支持巫統（UMNO）副主席伊斯邁薩布理，是為了延續前政府的防疫和經濟復蘇政策，以等候舉行大選的適當時機到來。

馬來西亞國家元首19日會見了國會議員，並確認支持人選。新首相獲任命後，還須儘快在國會面對信任投票，以證明自己擁有多數國會議員的支持。

一旦61歲的依斯邁沙比利獲得國會支持，代表前執政聯盟最大黨巫統正式重掌領導權。該黨3年前受到馬國一馬發展公司（1MDB）弊案拖累，在大選中失利。

報道說，本月16日，慕尤丁因失去國會多數支持，向蘇丹阿布都拉遞交辭呈，執政聯盟也於同日解散。