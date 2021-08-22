阿富汗喀布爾機場局勢混亂 塔利班指控美國應負責

在喀布爾，數以千計受驚嚇的家庭仍在試圖通過機場逃離，儘管華盛頓已經警告說那裡存在安全威脅，歐盟也說 "不可能 "疏散所有受塔利班威脅的人。自8月15日進入喀布爾以來，塔利班一直試圖讓民眾相信他們已經改變，聲稱他們的政策將不像1996年至2001年他們統治國家時那麼殘暴。但這並不能阻止那些不相信他們的承諾並急於離開的人的浪潮。塔利班今天指控美國應當為喀布爾機場的混亂局勢負責。

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據法新社發自喀布爾消息，在接管阿富汗一周後，塔利班周日指責美國造成了喀布爾機場的混亂，成千上萬的阿富汗人仍在試圖不惜一切代價離開他們的國家。

英國首相鮑里斯-約翰遜今天說，世界工業七國集團領導人將在周二舉行一次視頻會議，英國目前擔任該集團的主席。 " 約翰遜說："至關重要的是，國際社會應共同努力，確保安全撤離，防止出現人道主義危機，並幫助阿富汗人民保護過去20年來所取得的進展。”

在喀布爾，數以千計受驚嚇的家庭仍在試圖通過機場逃離，喀布爾機場情勢混亂。據塔利班今天指控說，美國以其所有的力量和設備，卻未能為機場帶來秩序。” 塔利班高級官員阿米爾-汗-穆塔奇（Amir Khan Mutaqi）周日說："全國各地都是和平與平靜的，但只有喀布爾機場是混亂的，這必須儘快停止。”

據英國國防部周日說，有7名阿富汗人在機場的大規模踩踏事件中死亡，但沒有說這是一起還是幾起事件，也沒有說發生的時間。 一位記者是周日有幸進入機場的媒體工作者和學者中的一員，他描述了當他們進入機場時，看到絕望的阿富汗人緊緊抓住巴士的場景。" 他告訴法新社："他們向我們展示他們的護照並喊道：'帶我們走，請帶我們走'。”

英國天空新聞頻道周六播放了至少三具蓋着白布的屍體躺在機場外的圖像。他們的死亡情況不得而知。 在現場的天空新聞記者斯圖爾特-拉姆斯（Stuart Ramsay）說，這樣的悲劇不可避免，因為當地人擠人擁擠不堪，還有人脫水和驚恐。

前一天，社交網絡上發布的一段視頻顯示，阿富汗人抱着一個哭泣的嬰兒越過機場的一堵牆，將其交給一名美國士兵。 有時，戲劇性一幕在半空中繼續上演。據美國空軍稱，一名乘坐美軍飛機被撤離到德國拉姆施泰因軍事基地的阿富汗婦女在空中產下一名女嬰。

人們仍然希望出現奇蹟，家庭仍然聚集在將塔利班和美軍隔開的鐵絲網之間，而進入機場仍然非常困難。

法新社說，美國總統喬-拜登周五承認，這次疏散行動是 "歷史上最困難的 "一次行動。

稍後，美國駐阿富汗大使館敦促公民避免前往機場，因為存在不確定的安全威脅。 美國已經部署了數千名軍人，試圖確保機場安全，並將完成疏散行動的最後期限定為8月31日。這與美國軍隊計畫從阿富汗最終撤出的日期相同。

據拜登政府稱，華盛頓計畫疏散1萬至1.5萬名其國民，以及5萬至6萬名阿富汗人及其家屬。但還有相當數量的人正試圖逃離。 據五角大樓發言人約翰-柯比周六承認，"我們正在與時間和空間作鬥爭。" 然而，歐洲外交事務負責人何塞普-博雷爾告訴法新社， "他們想在月底前疏散60,000人。這是不可能的。" 博雷爾說，他曾告訴美國人，機場的安全措施過於嚴格，阻礙了為歐洲人工作的阿富汗人進入機場。。

自8月14日以來，美國已經撤離了大約17000人，包括2500名美國人。

還有數以千計的人乘坐外國軍用飛機外逃。

塔利班已經同意讓美國軍隊監督撤離，使他們能夠集中精力研究外國軍隊離開後他們打算如何治理這個國家。

據法新社說，塔利班的共同創始人，第二號人物毛拉阿卜杜勒-加尼-巴拉達爾星期六抵達喀布爾。塔利班官員說，他們正在努力 "建立一個包容性政府"。

塔利班上周進入喀布爾，沒有遇到多少抵抗，此前，美國和北約部隊於5月開始撤退時，塔利班發起了閃電般的攻勢。在喀布爾東北部的潘希爾山谷，已經形成了一個抵抗塔利班的根據地。這個全國抵抗陣線由艾哈邁德-馬蘇德領導，他是2001年被基地組織暗殺的指揮官艾哈邁德-沙阿-馬蘇德的兒子。雖然塔利班周五宣布艾哈邁德-馬蘇德 "效忠 "塔利班，但國家復興陣線FNR的一位發言人告訴法新社，如果該陣線不能設法與塔利班談判組建一個包容性的團結政府，他們就準備與塔利班進行 長期鬥爭。