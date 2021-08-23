法兩部長到訪阿聯酋協調阿富汗工作：需延長8月31日撤離期限

法國外交部長勒德里昂（ Jean-Yves Le Drian）與國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）8月23日抵達阿聯酋，並與參與阿富汗撤離行動的法國外交官和軍人，以及當地官員進行了會面。勒德里昂當天向媒體表示，法國認為有必要延長8月31日的撤離期限，以完成塔利班掌權後從阿富汗撤離處境危險的相關人員。

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此前，塔利班發言人蘇海爾·沙欣（Suhail Shaheen）最新在接受英國天空新聞台採訪時表示，美國和英國不會獲得更多撤軍時間，否則可能承擔嚴重後果。他說，“如果美國或英國請求更多時間進行撤離，答案將是否定的，否則將後果自負。”沙欣稱，“這會造成我們之間的不信任。如果他們有意繼續佔領，這將引發回應。”

勒德里昂和帕利周一對距離阿布紮比30公里的迪哈夫拉（al-Dhafra）空軍基地進行了訪問。那裡正作為法國軍方從喀布爾國際機場撤離法國公民和阿富汗人的中轉站。勒德里昂向媒體表示，“我們對美國8月31日的最後期限表示關切。需要更多的時間來完成正在進行的任務”。兩位部長的隨行人員表示，“在8月17日至22日期間，法國（從阿富汗）收容了近1200人，包括近百名法國國民，近千名受威脅的阿富汗人和數十名外國國民，他們來自歐盟和為歐盟工作。”勒德里昂說，“明天，在一周多一點的時間裡，將有2000人(在法國的幫助下)從喀布爾撤離，這是一個相當大的成就。”

勒德里昂稱，“主要問題是進入喀布爾機場。（疏散工作）是在零敲碎打地進行”。”他補充說，“我們仍然需要加強我們在當地的協調，與美國和我們在當地的合作夥伴的協調。”勒德里昂指出，法國認為有必要延長8月31日的撤離期限，以完成塔利班掌權後從阿富汗撤離處境危險的人員。帕利還介紹稱，“我們沒有等到8月15日就開始組織工作。我們已經為我們的國民和許多為我們工作的阿富汗人的離開提供了便利，已經有幾個月了。在喀布爾陷落之前，我們就開始計畫空運了。”

法國外交部通過聲明表示，“兩位部長的這次訪問也是一個機會，感謝阿聯酋當局在開展這些疏散行動中的支持。法國在阿聯酋的長期軍事存在（法國部隊在阿聯酋預先部署）以及阿聯酋和法國之間的協議確實為阿富汗、阿聯酋和法國之間的輪換提供了便利。這一行動的成功具體證明了法國和阿聯酋之間高質量和高水平的合作。”

聲明稱，“在這種情況下，兩位部長將受到阿布紮比王儲穆罕默德·本·紮耶德（Mohammed bin Zayed）的接待。這次會議將是一個強調法國和阿聯酋之間卓越戰略夥伴關係的機會，阿聯酋對法國‘阿帕干’（APAGAN）撤離行動的支持就是一個突出的例證。它還將允許就阿富汗局勢和維護區域安全與穩定的手段交換意見。”