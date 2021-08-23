美國特使：對朝鮮沒有敵意 對重啟談判持開放態度

美國朝鮮事務特使金星容周一在訪問韓國期間表示，美國對平壤沒有敵意，對任何時間和任何地點舉行會晤均持開放態度，同時也支持對朝鮮的人道主義協助與合作。

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據報道，金星容21日抵韓，進行為期四天的訪問。今天與韓國外交部朝鮮半島和平交涉本部長、對朝鮮代表魯圭悳會晤，討論衛生保健、防疫、飲用水等與朝鮮合作的人道主義方案，並為朝鮮半島無核化及永久和平進程取得實質進展商議對策。路透社報道，目前美韓兩國正在尋找辦法吸引平壤就其核武器和彈道導彈計畫重啟談判。

美國朝鮮事務特使這次訪問正值朝韓關係在7月短暫解凍後，因美韓軍事演習而出現新的對峙之際，朝鮮警告說軍演可能引發安全危機。

金星容在與魯圭悳會晤後對記者表示，“美國對(朝鮮)沒有敵意，”，他解釋說：“正在進行的(美韓)聯合軍事演習是長期的、例行的、純防禦性的，支撐了我們兩國的安全”。

為期九天的韓美聯合演習已經於8月16日開始，儘管人們擔心朝鮮可能進行導彈試射或採取其他行動來強調反對，但朝鮮官方媒體至今依然保持沉默。

金星容還表示，美國支持改善朝韓關係的努力，並對與朝鮮的直接會談保持開放態度。他指出自己準備好在任何地方與朝鮮對口官員會面。

魯圭悳則稱，雙方討論可能對朝鮮提供人道援助，以及重啟停滯不前的無核化談判的途徑。並稱會一起努力，儘快恢復與朝鮮的對話。

美國與韓國針對朝鮮目前急需資源提出人道合作方案，但平壤當局目前態度尚鬆動跡象，未接受外界援助，僅一再重申解除制裁的要求；但拜登政府同樣堅守立場，希望朝鮮接受“無條件會談”的提議。

一位韓國外交部官員說，周日金星容在部長官邸會見了外交部長鄭義勇，他們也討論了迅速恢復朝鮮半島和平進程的途徑。

金星容會後也與正在韓國訪問的俄羅斯外交部副部長莫古洛夫（Igor Morgulov）商議朝鮮核問題，金星容可能藉這次會面呼籲俄方落實安理會對朝鮮制裁決議。