《美菲共同防禦條約》簽訂70周年 美印太司令訪問菲律賓

為紀念《美菲共同防禦條約》簽訂70年，美國印太司令部司令海軍上將約翰∙阿奎利諾（John C. Aquilino）近日到訪菲律賓，並與菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）及國防部長洛倫紮納(Delfin Lorenzana) 等菲方官員會面。阿奎利諾發言稱，“我們兩國已經明確表示，我們致力於聯盟關係，並且我們仍然準備利用我們所有的能力與對方並肩作戰，以維護該地區的和平與穩定。”

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訪問期間，阿奎利諾出席了《美菲共同防禦條約》70周年紀念活動。他還會見了菲律賓政府高級官員，並強調了美國對菲律賓和印太地區的承諾。阿奎利諾說，“我們的聯盟代表着互信，這是我們持久友誼的核心，而這種信任是應對這一地區安全挑戰的必要條件”。他強調，“我們兩國都明確表示，我們致力於該聯盟，我們仍然準備好利用我們所有的能力與對方並肩作戰，維護該地區的和平與穩定。”

作為此次訪問行程的一部分，阿奎利諾會見了洛欽、洛倫紮納和菲律賓武裝部隊總監察長加卡爾（Franco Nemesio M. Gacal）。加卡爾代表菲律賓武裝部隊總參謀長福斯蒂諾（Jose Faustino）發言指，“在我們紀念《共同防禦條約》簽署70周年之際，菲律賓武裝部隊歡迎阿奎利諾上將，這是我們防禦聯盟的誕生。”他說，“這個場合是一個促進我們共同安全利益的機會，並表明我們的武裝部隊對聯盟的承諾，即使在大流行病帶來的挑戰中。”

此行標誌着阿奎利諾作為美國印太司令部司令首次訪問菲律賓，並強調了美菲之間作為親密朋友和盟友的關係。阿基里諾此前於2018年8月作為美國海軍太平洋艦隊司令訪問了菲律賓，與洛倫紮納和其他菲律賓國防官員會面，討論增加雙方軍事合作的機會。