七國集團領導人就阿富汗局勢聯合聲明

七國集團領導人8月24日與北約秘書長和聯合國秘書長一道，就阿富汗局勢舉行了虛擬會議。

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七國集團聯合聲明表示，“今天，2021年8月24日，在英國的主持下，我們七國集團的領導人舉行了虛擬會議，討論阿富汗的局勢。聯合國秘書長和北約秘書長加入了我們的行列。我們重申我們對阿富汗人民的堅定承諾，並支持聯合國安理會8月16日的聲明。我們對阿富汗的局勢表示嚴重關切，並呼籲保持冷靜和剋制，以確保脆弱的阿富汗和國際公民的安全和保障，並防止人道主義危機的發生”。聲明稱，“我們呼籲遵守國際人權法規定的義務，包括婦女、女孩和少數群體的權利，並呼籲在任何情況下都要維護國際人道主義法律。我們對阿富汗人民、我們自己國家的人民以及無數其他人所作出的重大犧牲表示敬意，他們為阿富汗更加和平、公正和安全的未來而努力。”

聲明指，“阿富汗人民應該生活在尊嚴、和平和安全之中，反映出他們在過去20年中在政治、經濟和社會方面取得的成就，特別是對婦女和女孩而言。阿富汗決不能再成為恐怖主義的安全避難所，也不能成為對他人進行恐怖襲擊的來源。我們將與合作夥伴，特別是北約盟國合作，繼續堅定和團結地打擊恐怖主義，無論它在哪裡出現”。聲明表示，“任何未來的阿富汗政府都必須遵守阿富汗的國際義務和承諾，以防止恐怖主義；保障所有阿富汗人的人權，特別是婦女、兒童、種族和宗教少數群體的人權；維護法治；允許不受阻礙和無條件的人道主義准入；並有效打擊人口和毒品販運。我們呼籲阿富汗所有各方真誠地工作，以建立一個具有包容性和代表性的政府，包括讓婦女和少數民族群體有意義的參與。”

聲明稱，“我們申明我們對阿富汗人民的持久承諾，包括通過國際社會的新的人道主義努力。為此，我們支持聯合國協調該地區的緊急國際人道主義反應，包括在阿富汗不受限制地提供人道主義援助，並將為這一反應作出集體貢獻。作為其中的一部分，我們將共同並與該地區的鄰國和其他國家合作，支持阿富汗難民和收容社區，作為協調的長期區域反應的一部分。我們呼籲阿富汗的所有夥伴通過多邊渠道支持這一努力和更廣泛的區域穩定。”

聲明補充說，“作為其中的一部分，我們的當務之急是確保我們的公民和那些在過去20年裡與我們合作並協助我們工作的阿富汗人的安全撤離，並確保繼續安全地離開阿富汗。我們將繼續就此進行密切協調，我們期望所有各方繼續為此提供便利，並確保人道主義和醫療人員以及其他國際服務提供者的安全。我們將共同合作，並與該地區的鄰國和其他收容難民的國家合作，採取協調一致的辦法，為重新安置提供安全和合法的途徑。”

聲明稱，“我們將共同努力，並與我們的盟友和區域國家一起，通過聯合國、二十國集團和更廣泛的方式，使國際社會共同解決阿富汗面臨的關鍵問題。在我們這樣做的時候，我們將根據阿富汗各方的行動，而不是言論來判斷他們。特別是，我們重申，塔利班將對其在防止恐怖主義、人權（尤其是婦女、女孩和少數民族的人權）以及在阿富汗尋求包容性政治解決方面的行動負責。任何未來政府的合法性都取決於它現在採取的維護其國際義務和承諾以確保一個穩定的阿富汗的方法。”