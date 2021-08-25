印俄首腦就阿富汗局勢通話 俄年底前將交付首批S-400防空導彈

印度總理莫迪（Narendra Modi ）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月24日通了電話，討論了阿富汗在被塔利班奪權後不斷變化的局勢。此外，俄羅斯聯邦軍事技術合作局副局長維切斯拉夫·吉爾坎（Vyacheslav Dzirkaln）23日向媒體證實，將根據俄羅斯方面的時間表和合同義務，在2021年底前交付首批S-400防空導彈給印度。

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據印度總理辦公室介紹，印俄“兩位領導人討論了正在發展的阿富汗局勢及其對該地區和世界的影響。他們表示，兩個戰略夥伴的合作很重要，並指示其高級官員保持聯繫。”印方聲明指，“兩位領導人對兩國間‘特殊和特權戰略夥伴關係’取得的進展表示滿意，儘管面臨新冠病毒大流行帶來的挑戰。他們讚賞在抗擊新冠病毒大流行方面正在進行的雙邊合作，特別是在供應和生產‘衛星五號’新冠疫苗方面。”

印方聲明稱，“兩位領導人還談到了即將舉行的多邊活動，包括金磚國家峰會、上海合作組織國家元首理事會會議以及印度參加東方經濟論壇。莫迪總理說，他期待着普京總統訪問印度參加下一次雙邊峰會。兩位領導人同意就雙邊和全球問題，特別是阿富汗局勢保持聯繫。”

克林姆林宮的聲明說，“在就阿富汗問題交換意見的同時，雙方指出共同努力的重要性，這將有助於在該國建立和平與穩定並確保整個地區的安全。他們表示決心加強合作，反對恐怖主義意識形態的蔓延和來自阿富汗領土的毒品威脅。他們同意建立一個雙向渠道，就這一問題進行長期磋商。”

俄方聲明稱，“雙方還談到了有關進一步發展俄羅斯-印度貿易和經濟等領域的特殊特權夥伴關係的若干方面。莫迪向普京表示感謝，感謝他為抗擊冠狀病毒的傳播所提供的援助，包括俄羅斯疫苗的供應和在印度的生產，以及必要藥品和醫療設備的交付。他們討論了未來各層次接觸的時間表。”

據《印度斯坦時報》周二報導，俄羅斯聯邦軍事技術合作局副局長維切斯拉夫·吉爾坎（Vyacheslav Dzirkaln）23日在參加“國際軍事比賽-2021”（ARMY-2021）時表示，“我可以確認，我們將按照俄方的時間表和合同義務，在2021年底前交付（S-400防空導彈給印度）。”他還說，目前印度軍事人員正在進行操作S-400防空導彈的培訓。

吉爾坎說，“至於培訓，第一組印度專家已經完成了培訓。第二組正在接受培訓。我不會談論人數，但對於印度武裝部隊有效操作我們的設備來說，這是一個足夠的人數。我想說的是，第一組印度專家在培訓後表現出的結果是非常高的。我想指出，印度專家的培訓水平（很高）。”

2018年10月，印度曾與俄羅斯簽署了一項價值54.3億美元的交易，購買用來裝備五個團的S-400防空導彈系統。近日，印度陸軍還被曝與俄羅斯簽署協議，立即採購現成的70000支最新型AK-230突擊步槍，並在未來六個月內交付。

另據印度《經濟時報》23日報導，俄方將在未來六個月內向印度供應70000支現成的AK-203突擊步槍。印度陸軍需要大約770000支AK-203，其中進口10萬支，其餘的在印度製造。拉什尼科夫集團公司官員稱，現在提供的將是這10萬支突擊步槍的一部分。

據悉，這次是印軍的緊急採購合同，由印度國防部和俄羅斯代表簽署。這些突擊步槍預計將從今年11月開始運抵印度。