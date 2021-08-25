美國副總統哈里斯與越南領導人會晤 盼在南海“加大對北京的壓力”

昨晚抵達河內的美國副總統哈里斯今天8月25日與越南最高領導階層會面，據法新社河內電稿稱，哈里斯表示，當前有必要就中國的海權主張對北京施壓；她並宣稱，美國將在許多關鍵領域給予越南支持，包括力挺越南提升海上安全，以抗衡北京在南海日益獨斷的行徑。

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報道稱，作為首位訪越的美國副總統，哈里斯與越南國家主席阮春福、副主席武氏映春和總理範明政會面時坦率地說：“我們有必要找到方法對北京施壓、加壓，好讓它遵守聯合國海洋法公約（United Nations Convention on the Law of the Sea，UNCLOS），並挑戰它恃強凌弱且過度的海權主張”，並提議讓美國軍艦更常造訪越南，“幫助越南在該地區發展其海上安全能力”。

這是哈里斯2天內第2次抨擊北京。昨天她在新加坡指控北京藉威逼和恫嚇等方式，來支持自身在爭議區域南海的非法權利主張。

中國則駁斥她的評論，並反控華盛頓試圖分化北京及東南亞鄰國的關係。

哈里斯此次出訪新加坡和越南7天，是美國爭取盟友大戰略的一環。白宮希望這麼做有助美國挑戰中國在東南亞地區日益擴大的安全與經濟影響力。

過去幾年來，中越兩國在南海的關係持續緊張。由於越南對這片爭議海域對中國採取強硬立場，因此也默默支持美國的印度洋-太平洋（Indo-Pacific）戰略。

不過，隨着美中在印太地區的競爭加速白熱化，越南也試圖取得巧妙平衡點。

據悉，會見中美越雙方也就新冠肺炎疫情形勢、經濟合作以及在當前的衛生危機的背景下美國可能向越南提供的一筆援助資金等問題展開討論。

哈里斯還將出席美國疾病控制與預防中心（CDC）駐河內辦事處揭牌儀式。這是美國疾病控制與預防中心東南亞地區辦事處，旨在解決有關傳染病的問題。

與此同時，北京也發動了自己的外交攻勢，在河內舉行突擊性會晤，並向越南捐贈200萬支新冠疫苗。據越通社報道，越南總理範明政與中國駐越南大使熊波舉行了突擊性會晤，範明政在會晤期間稱，越南不會與一國結盟來對抗其他國家。

外界注意到，哈里斯在新加坡耽擱了三個小時後才抵達越南首都，美國政府稱這是因為有報告稱河內有人被懷疑患上哈瓦那綜合征。哈瓦那綜合征是一種原因不明的疾病，癥狀包括頭暈、噁心、偏頭痛和記憶力減退。

路透社的報道說，哈里斯爭取盟友的努力被這件事搶了風頭。華盛頓方面正在尋求盟友幫助其挑戰中國在該地區的強硬外交政策。

白宮發言人普薩基說，在哈里斯啟程前越南報告出現哈瓦那綜合征病例，但沒有確診。她說，在派遣哈里斯前往該國之前，已經進行了安全評估。

但中情局認為這種綜合征“極有可能”是蓄意造成，俄羅斯可能要為此負責，但在進一步調查之前，尚未給出明確結論。莫斯科否認涉入。