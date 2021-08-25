英美日荷軍艦在沖繩以南聯合訓練

英國海軍“伊麗莎白女王”號航母打擊群8月25日通過聲明表示，其已完成了與美國、日本和荷蘭軍艦參與的聯合訓練。日本防衛省25日發布消息稱，海上自衛隊艦艇在沖繩以南海域與英國海軍“伊麗莎白女王”號打擊群實施了聯合訓練。

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“伊麗莎白女王”號航母打擊群（CSG21）24日通過推特表示，其與美、日以及荷蘭的四國軍艦，在沖繩以南的菲律賓海進行了“貴族聯盟”（Noble Union）演練，“支持與志同道合的國家的互操作性，再次證明了英國航母靈活的打擊能力。”

該航母打擊群25日通過聲明稱，“由‘伊麗莎白女王’號航母領導的英國航母打擊群的戰艦與美國海軍主導的第7遠征打擊群（ESG 7）和日本海上自衛隊的兩艘艦艇合作，以證明三國海軍有效合作的能力。”聲明稱，“數名美國海軍水兵在訓練開始時登上了‘伊麗莎白女王’號航母；這是美國主導的被稱為‘2021年全球大規模演習’（LSGE21 ）的一部分，以體驗艦隊旗艦上的生活，而45型驅逐艦‘衛士’號（HMS Defender） 則暫時接受美國特遣部隊的指揮。”

在日本海上自衛隊加入之前，“伊麗莎白女王”號航母上的英國皇家空軍和美國海軍陸戰隊F-35B隱形垂直起降戰鬥機，已經在“美利堅”號兩棲攻擊艦（USS America）上進行了起飛和降落訓練，作為美國海軍新一代的兩棲攻擊艦，“美利堅”級擁有比“黃蜂”級更勝一籌的航母運作能力，在戰時，最多可攜帶約20架F-35B。

英方聲明指，“這些演習標誌着皇家海軍在印太地區的存在和關注度不斷提高的一個重要時刻；近海巡邏艦‘斯佩’號（HMS Spey） 和‘添馬’號（HMS Tamar）也將很快部署到該地區執行一項長期任務。”

據日本防衛省介紹稱，訓練於24日實施，在海上自衛隊護衛艦“伊勢”號上對媒體公開。在距離“伊勢”號約1公里處航行的“伊麗莎白女王”號上，F-35B從傾斜的滑躍式甲板上陸續起飛。

訓練中，日本航空自衛隊與美國空軍的F-15戰機、英國海軍和美國海軍陸戰隊的F-35B開展了戰鬥訓練。美國海軍投入了F-35B可以起降的兩棲攻擊艦“美利堅”號。“伊麗莎白女王”號的艦載直升機、美軍“魚鷹”運輸機在“伊勢”號上降落。

據共同社報導，海自第二護衛隊群司令今野泰樹海將補在“伊勢”號的艦內召開記者會強調，“不拘泥於地理距離、與能共享普世價值的國家加強合作，必不可少。”他就F-35B表示，“現階段只有美英在運用。能參加聯合訓練並收集信息，非常有意義。”

英方聲明指，“為期12天的集體訓練結束時，盟軍艦艇以編隊形式航行，展示海軍力量。‘伊麗莎白女王’號在日向級護衛艦‘伊勢號’和‘美利堅’號兩棲攻擊艦的側翼護航下佔據了領先位置。”英國航母打擊群的護衛艦和驅逐艦，“衛士”號、“肯特”號、美國海軍的“沙利文”號和荷蘭的“埃弗森”號緊隨其後，日本的“朝日”號驅逐艦和美國的“新奧爾良號”船塢登陸艦也緊隨其後。