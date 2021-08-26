古特雷斯召集安理會五常周一開會 特朗普：悲劇不應該被允許發生

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres ）8月26日通過發言人發表聲明，強烈譴責在阿富汗首都喀布爾機場發生的恐怖襲擊事件。據外交官們說，古特雷斯當天還召集安理會五大常任理事國於下周一開會，討論阿富汗的局勢。此外，美國前總統特朗普（Donald Trump）通過聲明攜夫人梅拉尼婭對在襲擊中陣亡和受傷的美軍士兵及無辜平民的家屬表示哀悼，並稱，“這場悲劇本不應該被允許發生，這使我們的悲痛更加深重，更加難以理解”。

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古特雷斯的發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在當天的新聞發布會上表示，秘書長在密切關注着喀布爾的局勢，特別是國際機場的形勢發展。

古特雷斯向襲擊事件中的遇難者家屬表示深切哀悼，並表達聲援，祝願傷者早日康復。

古特雷斯強調，這一事件凸顯了阿富汗當地局勢的動蕩不安，但同時也使聯合國堅定決心，繼續在阿富汗全國各地提供緊急援助，向阿富汗人民提供支持。

據法新社報導，古特雷斯發函正式邀請美國、英國、法國、俄羅斯和中國的代表在周一舉行會議。外交官們補充說，安理會五常中的一些成員國幾天來一直在討論舉行會議的可能性。

一位外交官說，據稱俄羅斯對此持保留態度，但預計這五個國家都會加入。古特雷斯的一位發言人證實了這次會議，會議將不包括安全理事會現有的十個非常任理事國。

安全理事會上次就阿富汗問題舉行會議是在8月16日，即塔利班在該國奪取政權的第二天。

特朗普稱星期四在喀布爾發生的自殺式襲擊是一場“悲劇”，並說爆炸事件“永遠不應該被允許發生”。

特朗普的聲明寫道，“梅拉尼婭和我向我們傑出和勇敢的軍人的家屬表示最深切的慰問，他們對美國的責任對他們來說是如此重要”。聲明稱，“我們也對今天在喀布爾野蠻襲擊中死亡的無辜平民的家屬表示同情。”

特朗普夫婦稱，“這場悲劇本不應該被允許發生，這使我們的悲痛更加深刻，更加難以理解。”