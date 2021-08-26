喀布爾機場襲擊：至少90名阿富汗人死亡 13名美軍陣亡 18人受傷

據來自《華爾街日報》的消息顯示，8月26日，喀布爾國際機場外發生的恐怖襲擊事件現已造至少90名阿富汗人死亡，13名在現場幫助撤離的美軍人員陣亡。此外，在此次系列襲擊中受傷的美軍人數也上升至18人。此前，阿富汗公共衛生部的一名官員曾告訴美國有限電視新聞網（CNN）稱，當天在喀布爾發生的恐怖襲擊造成60多人死亡，至少140人受傷。目前，最新的在襲擊中受傷的阿富汗人數尚不明確。

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據CNN報導，美國中央司令部司令發言人烏爾班上尉（Bill Urban）說，星期四共有13名美國軍人陣亡，目前受傷的總人數為18人。烏爾班說，“我可以確認，在（美國中央司令部司令）麥肯錫將軍的講話之後，第13名美國軍人因在（喀布爾國際機場）阿比門襲擊中受傷而死亡。最新的受傷人數現在是18人。”烏爾班說，美軍的傷員正在從阿富汗撤走的過程中。他補充說，“我們繼續為傷者和遇難者的朋友和家人着想並祈禱。”

美國官員們說，在喀布爾國際機場的阿比門（Abbey Gate）發生自殺式炸彈襲擊後，又發生了槍手的襲擊。官員們說，另一起炸彈襲擊發生在附近，在機場外的一家酒店。

這次襲擊標誌着自2011年以來美軍在阿富汗死亡人數最多的一天，而且距離拜登政府規定的從該國完全撤軍的最後期限只有五天。一名阿富汗高級衛生官員稱，阿富汗平民的死亡人數為90人，還有許多人在為自己的生命而戰。

美國官員說，恐怖組織“伊斯蘭國呼羅珊省”對這些襲擊負責。拜登總統發誓要對這些襲擊進行報復，他說，“我們將追擊你們”。美國官員表示，從喀布爾的撤離行動將繼續進行，但在8月31日美國從阿富汗撤軍的日期之前，撤離行動正在逐漸減少。