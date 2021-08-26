布林肯：阿富汗仍有約1500名美國人 美軍從喀布爾城外撤人

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月25日就阿富汗的人員撤離工作發表講話，並指從24日至25日的24小時內，美國已經從阿富汗撤離了19000人。從8月14日開始，美國已經撤離了超過82300人。據《華爾街日報》報導，中央情報局和美國軍方正在開展撤離行動，利用直升機和地面部隊從喀布爾城外撤人。

廣告 繼續瀏覽後續

當具體談到在阿富汗的美國公民時，布林肯表示，從8月14日撤離工作正式開始，美國官方聯繫撤離的美國公民人數多達6000人，其中大約4500名公民已經安全撤離，還有約1500名美國人留在阿富汗。布林肯稱，在過去的24小時內，美方又與大約500名公民取得聯繫並提供具體的撤離指示，政府將通過多種渠道聯繫剩下的大約1000人，以確認這些人是否確實為美國公民以及是否需要撤離。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院的一位高級官員將這些努力描述為不間斷的，但他告訴記者，“在許多情況下，我們沒有收到他們的回復。”這位官員，“這可能意味着任何數量的事情，這可能意味着電話那頭的人實際上並不是護照持有者。數據中存在一些錯誤。這可能意味着他們已經離開，我們當然希望這種情況適用於一些美國人。”

該官員說，美國國務院幾個月來一直警告美國公民離開阿富汗。美國國務院周三還發表聲明指，“由於喀布爾機場外的威脅，美國公民應避免前往（喀布爾國際）機場，並避開機場大門，除非你收到指示。目前在阿比門、東門或北門的人應該立即離開。”

據當天幾個試圖前往喀布爾機場的阿富汗人說，塔利班現在已經封鎖了通往喀布爾國際機場的所有道路。當地人說，塔利班戰鬥人員表現得 “非常有侵略性”。消息指，除非有外國人陪同，否則阿富汗人不允許通過。塔利班周三拒絕讓一位擁有阿富汗和澳大利亞雙重國籍的阿富汗人進入機場。該人士受到塔利班武裝人員毆打而頭部出血。

布林肯在講話中表示，除了美國公民，美國還將為符合要求的阿富汗人提供特別移民簽證。他指出，由於面臨阿富汗局勢的不確定性，以及“伊斯蘭國”等極端組織可能會發動襲擊的威脅，撤離計畫目前還在高風險中繼續進行，但是美國有望在8月31日之前完成全部人員的撤離。

布林肯指出，協助撤離美國公民或曾與美國共事多年的阿富汗人沒有期限，即便在8月31日後，撤離工作仍會持續。他說，“正如總統昨天所說，如果塔利班繼續合作，並且這一努力沒有受到干擾，我們將在8月31日之前完成我們的任務。總統還要求提供應急計畫，以備他確定我們必須在該日期之後繼續留在該國”。

布林肯說，“但讓我清楚地說明這一點。我們幫助任何決定要離開的剩餘美國公民離開的工作沒有最後期限，還有許多多年來一直支持我們、想要離開但無法離開的阿富汗人也是如此。這一努力將持續到8月31日之後的每一天。”他強調，美國會動用所有外交、經濟、政治與援助工具，並與盟友夥伴合作，確保想離開的阿富汗人在撤軍期限後仍能平安離開，且塔利班有維護人民基本權利。

布林肯說，塔利班私下、公開都承諾，8月31日後仍會讓美國公民、第3國人民與有遭攻擊之憂的阿富汗人平安通行。布林肯說，“美國、我們的盟友和夥伴以及世界上一半以上的國家；共114個發表聲明，向塔利班明確表示，他們有責任堅守這一承諾，為任何希望離開該國的人提供安全通道；不僅僅是在我們的撤離和重新安置任務期間，而且在之後的每一天。”

至於撤軍後美國是否仍會有外交人員駐點阿富汗，布林肯指出，美方目前正在研議各種不同選項，未來幾天或幾周會有較多資訊能分享。另據《華爾街日報》報導，中央情報局和美國軍方正在開展撤離行動，利用直升機和地面部隊撤離喀布爾城外的人員。

據美國官員和其他官員說，中央情報局最近幾天在喀布爾內外開展了營救美國人的秘密行動。這些任務使用美國軍用直升機，但由中央情報局控制，這是此類行動的一個典型安排。一位了解疏散工作的國會消息人士說，美國軍隊與包括英國和法國在內的其他外國盟友聯合進入喀布爾，在指定地點接走了所有這些國家的公民、美國綠卡持有者以及持有幫助美軍的特殊簽證的阿富汗人。

在阿富汗目前的情況下，空中和地面行動被認為是危險的，因為美國已經開始優先考慮疏散美國人而不是處於危險中的阿富汗人。這些人包括成千上萬的阿富汗翻譯和其他為美國政府工作但仍留在該國並面臨塔利班報復的人。五角大樓表示，正在與塔利班就機場安全問題進行協調，但目前還不清楚這些討論是否也包括撤離任務。

據《洛杉磯時報》報導，至少有24名來自加州埃爾卡洪市卡洪谷聯合學區的學生和16名家長在參加完暑期海外旅行後滯留在了阿富汗。他們是在美軍從阿富汗撤軍造成的政治動蕩中等待離開該國的成千上萬的之一。