恐怖組織“伊斯蘭國”宣布對炸彈襲擊負責 拜登將於稍後講話

法新社8月26日報導，根據觀察極端分子通信的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）表示，恐怖組織“伊斯蘭國”聲稱，對周四由美國領導的從塔利班統治的阿富汗撤軍期間，在喀布爾機場發生的致命自殺式爆炸事件負責。美國總統拜登（Joe Biden）將於美東時間周四下午5點就阿富汗問題發表講話。

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根據賽德情報集團的翻譯， 恐怖組織“伊斯蘭國”宣傳機構阿瑪克通訊社稱，爆炸者“今天能夠穿透所有的安全工事”，並在引爆他的炸藥帶之前進入了距離美軍“5米”的範圍。

該聲明似乎只提到一名炸彈手和一次爆炸。據信在星期四的機場襲擊中至少有兩枚炸彈被引爆。阿富汗公共衛生部的一名官員告訴美國有限電視新聞網（CNN），當天在喀布爾發生的恐怖襲擊造成60多人死亡，至少140人受傷。

美國中央司令部司令麥肯錫上將(General Kenneth McKenzie）就美軍的傷亡情況向媒體介紹指，在喀布爾機場的襲擊中，至少有12名美軍成員陣亡，另有15人受傷。

白宮表示，拜登將“就哈米德·卡爾紮伊國際機場的恐怖襲擊事件以及遇難和受傷的美國軍人和阿富汗受害者發表講話”。