美中央司令部司令：仍有約1000美國人在阿富汗 準備對襲擊元兇採取行動

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，美國中央司令部司令麥肯錫上將(General Kenneth McKenzie）就8月26日阿富汗國際機場外發生的系列襲擊事件介紹指，美軍正在全力確認襲擊兇手的努力當中，並將對他們採取行動。麥肯錫還介紹稱，大約仍有1000名美國人在阿富汗境內。他表示，儘管受到襲擊，撤離工作仍在繼續。

廣告 繼續瀏覽後續

麥肯錫說，在目前已知的兩次自殺性襲擊和槍手襲擊中，有12名美軍士兵陣亡殺，另有15人受傷。另據消息顯示，現已知陣亡的美軍中包括11名美國海軍陸戰隊員和1名海軍軍醫。 據阿富汗衛生官員稱，當天在喀布爾發生的恐怖襲擊已知造成60多人死亡，至少140人受傷。

麥肯錫說，“我們現在正在非常努力地工作，以確定襲擊的發動者，確定誰與這次懦弱的襲擊有關，我們準備對他們採取行動，我們正在24小時全天候地尋找他們。”

麥肯錫說，在繼續調查今天針對喀布爾機場的襲擊事件的元兇的同時，美軍也在針對阿富汗國際機場的其他“極為活躍的威脅流”加以關注。

麥肯錫說，“但現在我們的重點真的是，我們有其他活躍的威脅流，針對機場的非常活躍的威脅流，我們要確保我們正在採取措施保護我們自己在那裡。我們的重點是這個。”他說，“現在，我們的重點是繼續前進，並確保不會發生另一次這種性質的襲擊，因為如你所知，通常的模式是多次襲擊，我們希望做好準備，並準備好抵禦這種襲擊。”

麥肯錫解釋說，這些威脅意味着它們可能“迫在眉睫”，“隨時可能發生”，可能包括火箭彈襲擊、車輛襲擊或身穿背心的自殺式襲擊者。他指出，在接下來的日子裡，美軍將了解更多關於機場襲擊的情況，並希望能分享更多信息。

就撤離情況，麥肯錫介紹稱，“截至今天，我們有5000名疏散人員在（機場內）的斜坡上等待從空中離開。自8月14日以來，我們已經疏散了超過104000名平民，其中超過66000人由美國負責，超過37000人由我們的盟友和夥伴負責。... 正如美國國務卿昨天所說，我們相信目前留在阿富汗的美國人大約有1000多人。”

麥肯錫說，“隨着撤離工作的繼續，我們繼續關注對我們的部隊和撤離人員的保護。讓我清楚地表明，雖然我們對美國和阿富汗的生命損失感到悲痛，但我們正在繼續執行任務。我們的任務是疏散美國公民、第三國國民、特別移民簽證持有者、美國使館工作人員和面臨危險的阿富汗人。儘管發生了這次襲擊，我們仍在繼續執行任務。”

麥肯錫將軍表示，雖然“來自恐怖組織‘伊斯蘭國’的威脅極其真實”，但部隊仍在協助將人們帶入喀布爾機場。當被問及他是否信任塔利班或該組織是否允許喀布爾機場襲擊事件發生時，麥肯錫回答說，“至於他們是否讓襲擊發生，我不知道。我不認為有任何東西能讓我相信是他們讓它發生的。至於我是否相信他們......這個詞我用得很謹慎”。

麥肯錫說，“你以前聽我說過，'不是他們說什麼，而是他們怎麼做'。塔利班想讓我們在8月31日之前離開這裡是有實際原因的。”麥肯錫說，“他們想收回機場。我們也想在那一天之前離開，如果有可能的話。所以我們有一個共同的目的。只要我們保持這一共同目標，他們的工作就很有用。他們減少了我們的一些安全顧慮，他們對今後的工作很有幫助。”

一位熟悉計畫的消息人士告訴CNN，美國總統拜登今天將就阿富汗喀布爾的襲擊事件發表講話。時間仍不清楚。此前有消息指，拜登及其國安和外交班底在襲擊發生後於白宮戰情室得到了實況簡報。

在繼續調查今天襲擊喀布爾機場的肇事者的同時，他們也在關注針對該機場的其他 "極其活躍的威脅流"。