美官員據報向塔利班提供了需撤離的美國人和阿富汗盟友名單

8月26日，據政治新聞網站POLITICO報導指，喀布爾的美國官員給了塔利班一份美國公民、綠卡持有者和阿富汗盟友的名單，讓他們進入武裝分子控制的喀布爾國際機場外圍，這一選擇在幕後引起了不少美國國會議員和軍事官員的憤怒。

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三位美國政府和國會官員向POLITICO詳細介紹了這一舉措，其目的是在塔利班奪取阿富汗的控制權後，上周在阿富汗首都爆發的混亂中，加快從阿富汗疏散數萬人的速度。該計畫的出現也是因為拜登政府一直在依靠塔利班確保在機場外的安全。

報導指，拜登政府向塔利班提供具體名單的決定激怒了美國國會議員和軍事官員，塔利班有殘酷殺害在衝突期間與美國和其他盟軍合作的阿富汗人的歷史。一位國防部官員說，“基本上，他們只是把所有這些阿富汗人列入殺戮名單。”該官員和其他人一樣，為討論一個敏感話題而匿名發言。這位官員表示，“這簡直是駭人聽聞，令人震驚，讓你覺得不乾淨。”

美國中央司令部的一位發言人拒絕發表評論。報導指，這個問題是在本周早些時候在國會山舉行的機密簡報會上提出的，在拜登政府的高級官員為他們與塔利班的密切協調進行辯護後，簡報會變得有爭議。拜登官員爭辯說，這是保證美國人和阿富汗人安全並防止塔利班戰士與駐紮在機場的數千名美軍之間發生槍戰的最佳方式。

喀布爾淪陷後，在疏散的最初幾天，機場的美國軍事和外交聯合協調小組向塔利班提供了一份美國旨在疏散的人員名單。這些名單包括在20年戰爭期間與美國並肩作戰並尋求獲得美國特殊移民簽證的阿富汗人。美國公民、雙重國籍者和合法的永久居民也在名單之列。

一位美國政府員說，“他們不得不這樣做，因為白宮允許塔利班控制機場外的一切，從而造成了安全局勢”。報導指，但在數以千計的阿富汗簽證申請者抵達機場，使美國無法處理他們之後，國務院改變了方針，即要求申請者不要到機場來，而是要求他們等待，直到他們被批准入境。從那時起，提供給塔利班的名單就不包括這些阿富汗人的名字。

這位國防部官員說，截至8月25日，只有美國護照和綠卡持有者被接受為有資格撤離。不過，美國官員交出一份阿富汗盟友和美國公民及居民的名單，表明他們將機場外圍的安全工作外包給塔利班的程度。塔利班挨家挨戶尋找阿富汗翻譯和其他幫助美國和西方部隊的人。

據兩位國防官員稱，在書面和口頭交流中，美國中央司令部司令麥肯錫將軍（Frank McKenzie）和駐阿富汗美軍負責人瓦西里少將（Peter Vasely）都把塔利班稱為“我們的阿富汗夥伴”。

報導指，拜登政府一直在與塔利班協調疏散工作和機場安全，塔利班負責機場外圍的檢查站。美國國防部發言人約翰·柯比（John Kirby）本周告訴記者，官員們一直在與塔利班指揮官就放誰進去進行“日常溝通”。

在這一消息傳出的幾個小時前，兩起伊斯蘭國恐怖襲擊事件震撼了機場外的地區，造成60多人死亡，至少140人受傷。在系列襲擊中，至少有12名美軍成員陣亡，另有至少15人受傷。

襲擊發生後，美國國會參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）似乎批評了拜登政府與塔利班協調的策略，他在一份聲明中寫道，“在我們等待更多細節的時候，有一件事是清楚的：我們不能把美國人的安全託付給塔利班”。