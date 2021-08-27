美國防部：喀布爾機場爆炸為單一引爆者所為

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)27日宣布：兩名英國人在喀布爾爆炸案中喪生。拉布表示：我沉痛地宣布，兩名英國人以及另一名英國國民的孩子在周四的恐怖襲擊中喪生，另有兩人受傷。法國方面表示，27日從阿富汗喀布爾機場撤出59人。

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美國軍方估計，滯留在機場的阿富汗難民有5400人。27日，美軍聯合參謀部官員漢克·泰勒（Hank Taylor）在國防部的媒體簡報會上表示：我們有能力將想撤離的人員離開阿富汗，讓他們搭乘美軍航班，直到最後一刻。” 美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）27日警告說：在阿富汗未來的日子會更危險的。

26日，阿富汗喀布爾機場附近發生爆炸襲擊，已造成至少85人死亡，其中包括13名美軍士兵。此外，爆炸還造成至少18名美軍士兵和上百名阿富汗人受傷。事件發生後，恐怖組織“伊斯蘭國呼羅珊分支”宣稱對襲擊負責。美國總統拜登當天在白宮發表講話稱，已經下令制定計畫打擊極端組織“伊斯蘭國”及其分支機構“呼羅珊省”的目標。

英國、西班牙、德國、瑞士、荷蘭、丹麥等國宣布，他們已經完成了撤離工作。荷蘭外交部長卡哥（Sigrid Kaag）27日推文表示：駐紮20年後以這樣的方式撤離，太可怕了。使館人員和軍人乘坐最後一班飛機離開，我的心情十分沉重。荷蘭一共撤離了1500人。

澳大利亞國防部長彼得·達頓（Peter Dutton）26日表示：“有非常明確的信息表明，呼羅珊伊斯蘭國打算重拳出擊，他們的確這樣做了。”

美國國防部8月27日表示，阿富汗喀布爾機場26日爆炸事件是由單一自殺引爆者所為，修正了先前有關共有2名引爆者製造2次爆炸的評估。

國防部將領泰勒（Hank Taylor）表示：“我們認為，在喀布爾大亨飯店（Baron Hotel）或附近並未發生第2次爆炸，只有一名自殺引爆者犯案。”