美軍無人機定點射殺一名喀布爾機場襲擊行動“組織者”

2021年8月26日，美國總統拜登在華盛頓就阿富汗局勢舉行記者會。當天，喀布爾機場發生自殺式襲擊，包括13名美軍在內的85人喪生。27日至28日夜間，美軍發動宣布以無人機打擊行動，擊斃一名喀布爾機場襲擊行動組織者。

阿富汗首都機場爆炸襲擊事件兩天之後，美軍宣布昨夜今晨出動無人機，在阿富汗東部與巴基斯坦楠格哈爾省，追殺一名被認為是本周四喀布爾機場爆炸襲擊行動組織者目標。美軍中央指揮部在一份公報中表示，目前掌握的消息顯示，相關目標被擊斃。這是喀布爾機場襲擊事件之後，美軍第一項公開宣布的軍事打擊行動

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美軍中央指揮部的公報同時指出，根據目前掌握的情況，這次打擊行動沒有任何平民百姓傷亡。

26日，因大規模撤離行動而混亂不堪的喀布爾機場一個入口處發生自殺式爆炸襲擊，至少造成85人喪生，其中包括13名美軍士兵。爆炸也造成一百多人受傷。伊斯蘭激進團體伊斯蘭國武裝在阿富汗的一個分支事後宣布對爆炸行動負責。

美國總統拜登發誓追剿肇事者，並讓其付出代價。

美國國防部周五表示，這次造成重大人員傷亡的襲擊事件是一人所為。爆炸發生後，有武裝人士開槍，加重了傷亡情況。

美軍昨夜今晨自阿富汗之外發動無人機打擊行動。中央指揮部公報顯示，美軍自阿富汗之外發起這次無人機打擊行動。與此同時，喀布爾機場的撤離行動仍在繼續。但持續的恐怖襲擊威脅使得撤離行動更加困難，美國駐阿富汗大使館周五要求其僑民迅速遠離機場周邊地區。法國政府認為目前阿富汗機場已不具備安全條件，宣布在周五晚間停止了撤離行動。

伴隨美軍撤離阿富汗，眾多阿富汗人擔心重新掌握政權的塔利班民兵秋後算賬，紛紛逃離。美歐國家也緊急撤離曾經合作的阿富汗人。距離美軍完全撤離阿富汗的最後期限8月31日只有三天時間，歐美各國能否在此期限前撤離所有需要撤離的人尚屬未知。而美軍撤離後，喀布爾機場應當交給誰來控制目前也尚無定論。美國國務院發言人周五表示，美軍8月31日撤離後，機場將交給阿富汗人控制。但此前美國支持的阿富汗政權已經在塔利班進攻下垮台，而本周喀布爾機場的自殺式襲擊事件顯示，自8月15日開始掌握政權的塔利班難以保證機場安全，而對於尚未完成撤離行動的西方國家來說，機場由誰來控制也至關重要