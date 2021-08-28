阿富汗女市長逃亡抵達德國

阿富汗塔利班再奪政權，國內也再度呈現動蕩不安，更傳出許多不尊重甚至傷害女性的惡行。曾3度遭塔利班暗殺的阿富汗中部城市邁丹城（Maidan Shahr）29歲的女市長賈法莉 (Zarifa Ghafari) 日前已順利逃亡抵達德國，她不相信塔利班會堅守對於女性權利的承諾，“他們的言詞與行動不符”，同時賈法莉也期許未來有一天她能在安全的情況下回到阿富汗。

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上周一與家人抵達科隆的阿富汗前市長、阿婦女權利活動家賈法莉在德國杜塞爾多夫（Düsseldorf）的一家酒店接受了記者採訪。

賈法莉表示，塔利班進城後迅速掌握喀布爾地區，由於她以女性身分參政，成為塔利班亟欲剷除的眼中釘。雖然塔利班曾向對外聲明會 “保障婦女權益”，但他們卻是挨家挨戶擄走女人。女性被警告不準外出，不是被擄走，就是開槍射殺再被姦屍。“我曾絕望地想坐等他們來殺我”， 賈法莉說。

賈法莉說，在塔利班接管阿富汗之後，她就被通知要儘快離開，後來武裝份子出現在她家，並毆打她的隨扈，“他們只是在尋找人，然後他們會去他們的房子”，她說： “他們有一長串列入黑名單的人，他們正在殺死（黑名單上）所有人。”

賈法莉也因此認為 “是時候離開阿富汗了”，8月18日賈法莉安排一輛汽車載着一家大小前往機場。

賈法莉回憶，在前往機場的路上，每次經過塔利班的檢查哨，她都要躲進汽車座椅下方的空間，“當我們抵達機場門口時，到處都是他們的人”，最終在土耳其駐阿富汗大使的幫助下，賈法莉與家人登上飛往伊斯坦布爾的飛機，抵達之後再轉機前往德國，目前落腳在杜塞爾多夫市。

“我從未打算離開我的國家”，她說，“我不確定我的眼淚能否解釋它，我和我此刻所經歷的恐懼、感覺和痛苦”。她以為人生最痛苦的時刻，是去年11月父親遭到暗殺，“沒想到現在逃離家鄉，竟比失去父親還要痛“。

現年29歲的賈法莉畢業於印度旁遮普大學，26歲被任命為瓦爾達克省（Maidan Wardak）邁丹城市長，亦是阿富汗最年輕市長。她說她喜歡這份工作，因為它每天都帶來新的挑戰。後來，她轉到阿富汗國防部的一個職位，幫助退伍軍人及其家人。

她的父親去年被塔利班殺害。她本人在幾次暗殺企圖中倖存下來。

2019年賈法莉被《英國廣播公司》（BBC）列入巾幗百名（100 Women）、2020年被美國國務院頒發的當年國際勇氣女性獎。

隨着喀布爾機場周圍的狀況變得越來越危險，對於自己能平安離開，賈法莉也感到幸運。她計畫要透過政治途徑，使世人關注塔利班統治之下的阿富汗人生活。

雖然賈法莉提到，未來她會試圖和塔利班進行對話、協商，不過賈法莉仍不相信塔利班會堅守對於女性權利的承諾，“他們的言詞與行動不符”。同時賈法莉也期許，未來有一天她能在安全的情況下回到阿富汗。