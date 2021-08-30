中美再就阿富汗局勢通電話 但合作希望渺茫

美國國務卿布林肯與中國外長王毅周日（8月29日）再度就阿富汗局勢通話。不過，據美國之音的報道指出，兩國在這一重大問題上的合作前景不佳。此外，美國的無人機在同一天襲擊殺死了一名自殺式汽車炸彈襲擊者，這是喀布爾機場外發生爆炸案後，美軍針對伊斯蘭國恐怖分子實施的第二次襲擊。

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美國國務院星期天（8月29日）發表一份簡短聲明，稱國務卿布林肯當天與中國外長王毅通話，討論了塔利班公開承諾給予阿富汗人和外國公民安全通道和出行的自由，以及國際社會要求塔利班遵守這一承諾的重要性。

據悉，布林肯提到了聯合國安理會會應對外發出明確丶統一的聲音，表明國際社會期待塔利班確保阿富汗人民獲得人道主義援助，確保阿富汗領土不能成為恐怖襲擊策源地，不能成為恐怖主義避風港。

對此，中國外交部聲明指，王毅與布林肯通電話後則說，阿富汗國內形勢“已發生根本性變化”，各方有必要同塔利班進行接觸，積極引導；美國不應搞雙重標準或選擇性打恐。

王毅又說，美國對阿富汗當前亂局的成因是清楚的，並表示聯合國安理會如果要採取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡而不是重陷動亂。據中國外交部發布的相關聲明說，​​布林肯則稱理解並尊重中方在涉阿問題上的關切。

另據路透社報道，關於中美關係，王毅表示 “中方將根據美的對華態度考慮如何同美方進行接觸”，他還指出，美國應認真對待中方提出的兩份清單和三條底線。

同在星期天，世界近100個國家與美國共同發表一份聲明，呼籲塔利班遵守承諾，允許所有外國公民和持有簽證的阿富汗人安全有序地離境。中國沒有聯署這份共同聲明。

今天周一，法國和英國計畫呼籲聯合國在喀布爾建立一個“安全區”，以允許人道救援行動繼續進行。此外，美國國務卿布林肯也將與“解決阿富汗問題的主要夥伴”舉行部長級視訊會議，討論在未來幾天和幾個星期里如何共同應對阿富汗局勢的發展，這些夥伴包括加拿大、法國、俄國、意大利、日本、英國、土耳其、卡塔爾、歐盟和北約組織。