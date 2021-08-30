美最後一架班機從喀布爾機場起飛

美國福克斯新聞電視台援引五角大樓消息人士的話報道，美國當局計畫在阿富汗當地時間8月31日午夜到來之前結束留守喀布爾的美國外交人員和美軍的撤出行動。據法新社報道，離美軍撤離最後期限還有半天的時間，機場31日傳出激烈的交火聲。美國國防部還表示：駐喀布爾大使和將軍是最後一批離開阿富汗的美國人。美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）證實，最後一架C-17飛機起飛離開了阿富汗。

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據白宮消息，美國及盟國過去24小時從阿富汗喀布爾疏散了1200人，8月14日以來總共疏散了12萬.2千多人。“8月31日，阿富汗時間23點59分是美軍和美國外交人員撤離阿富汗的結束時間，”福克斯新聞在報道中指出，美國當局希望在拜登總統設定的最後期限到來之前完成阿富汗美國公民撤離工作。

美軍駐紮二十年後，塔利班利用近幾個月美國人逐漸撤離；阿富汗安全部隊瓦解的機遇，於 8 月 15 日進入喀布爾並在閃電般的軍事攻勢後重新奪回權力。

伊斯蘭主義者重新掌權迫使西方迅速從喀布爾機場撤離本國國民；同時撤離可能因為外國軍隊工作而面臨報復的阿富汗人。 在喀布爾機場遭襲擊，美軍付出沉重代價之後，美國國防部發言人柯比（John Kirby）再次提醒說：我們正處於一個特別危險的時期！我們面臨的威脅是具體的、絕不是虛幻的。

8月30日，喀布爾機場遭受六枚喀秋莎火箭彈。塔利班負責人表示：導彈防禦系統攔截了火箭彈。此後，極端組織“伊斯蘭國”在社交媒體上宣稱對火箭彈事件承責。

一名法新社攝影師在距離機場近兩公里的地方拍下了一輛用於發射火箭的汽車被燒焦的照片。 但無法證實，汽車是被攔截後燒焦的；還是無人機摧毀了它。一位在機場附近居住的人告訴法新社記者：火箭彈在我們房子上空飛行的聲音把我們吵醒了。 我們非常害怕。

法新社報道說：美國在“9·11”恐怖襲擊後發動的已持續20年之久的阿富汗衝突是美國耗時最長的戰爭；20年耗資2萬億美金；美軍在阿富汗戰爭中的死亡人數大約為2,500人。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）接受法新社記者專訪時表示：伊斯蘭國的襲擊應該在美國人離開後就會停止，否則新政權將“對付他們”。 但這些承諾還停留在口頭上。

美軍29日在阿富汗首都喀布爾發動無人機空襲，摧毀一輛載滿炸藥的汽車。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人說，正調查是否有平民喪命，”若有無辜生命殞滅，我們會很悲痛“。

一名叫阿瑪迪 (Aimal Ahmadi) 的阿富汗人告訴法新社記者：我哥哥和他的四個孩子都被無人機炸死了。 我失去了我最小的女兒、侄子和侄女” 。

美國撤離阿富汗之後如何繼續人道救援？為此，美國於8月30日召集了盟國召開視頻會議。參與國和組織有法國、加拿大、德國、意大利、日本、英國、土耳其、卡塔爾、歐盟和北約。

聯合國安理會8月30日通過決議案 呼籲塔利班尊重人民出境意願。塔利班承諾讓所有獲得在別處定居許可的外國人和阿富汗國民出境，在美國撤離阿富汗之後也不例外。這種承諾讓許多國家和觀察者持懷疑態度。

阿富汗塔利班高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）29日表示，將允許阿富汗女性接受大學教育，但男女必須分校。在中小學階段，男生和女生也將分開上課。據法新社喀布爾報道，阿富汗塔利班當地時間8月29日證實，該組織最高領袖希巴圖拉·阿洪紮達身在阿富汗，很可能在阿富汗第二大城市坎大哈(Kandahar)。還有消息說，他將很快露面。

世界衛生組織周一向阿富汗運送了12.5噸的醫療設備和醫藥。這是塔利班攻進喀布爾以來，第一次獲得”外援“。