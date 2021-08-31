菅義偉動作自救保位引日本自民黨大地震 傳親中派下台

儘管日本成功舉辦奧運會，但因疫情等因素首相菅義偉的民意卻下跌，地位岌岌可危。菅義偉（自民黨總裁）已就在眾院選舉前將自民黨高層換血並更換幹事長二階俊博展開協調。二階本人也已容許。政權內部有方案提出，菅義偉不行使眾院解散權限，隨着眾議員任期屆滿（10月21日）由內閣會議決定實施下屆眾院選舉。考慮的日程以“10月5日發布公告、17日投計票”為主。多名政權相關人士30日透露了上述消息。政府和執政黨基本決定在9月自民黨總裁選舉前暫不召集臨時國會。

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據共同社今天報道說，自民黨幹事長二階擬更換，眾院選舉或在10月17日。這是對10月上旬解散眾院方案修正方向的日程方案。據相關人士稱，是否推遲總裁選舉（9月17日發布公告、29日投計票）以及延長總裁任期、改組內閣也將成為課題。

不過，黨內認為應該先實施多名候選人參加的總裁選舉、再舉行眾院選舉的意見根深蒂固，不確定因素猶存。今後可能將在黨高層會議等場合進行磋商。

若實施任期屆滿的選舉，在現行《憲法》下將是繼1976年三木武夫內閣以來的第二次。《憲法》規定眾議員任期為4年，《公職選舉法》規定任期屆滿日前的30天以內進行投計票。為確保制定新冠對策和經濟政策的時間，在最遲一個周日的10月17日實施投計票被視為有力方案。

據自民黨幹部介紹稱：“首相不考慮超出任期實施眾院選舉等偏離憲政常軌的做法。”該幹部還強調了不實施解散以免眾議員任期前產生政治空白這一優點。設想最快9月上半月由內閣會議決定選舉日程。

據該報道，菅義偉和二階在官邸的會談持續了約30分鐘。二階就自民黨高層人事安排表示：“希望不要顧慮我，自由地調整人事。”二階擔任幹事長時間超過5年，已刷新曆代最長在任時間紀錄。有關經濟政策，菅義偉提出“希望執政黨一定要給予協助”。

立憲民主黨等方面8月26日以有必要編製增加新冠對策預備費的補充預算為由，提出9月7日召開臨時國會。4個在野黨7月要求基於《憲法》第53條儘快召集臨時國會以來，政府和執政黨方面一直表示拒絕。

圍繞自民黨總裁選舉，前政調會長岸田文雄正式宣布參加競選，前總務相高市早苗也公開表示有參選意向。前幹事長石破茂稱目前“白紙一張”。現任政調會長的下村博文則已放棄參選。

共同社稍早報道說，多名日本政府相關人士30日透露，政府內出現了通過內閣會議決定，首相菅義偉不行使眾院解散權限、而是在眾議員任期屆滿（10月21日）時實施下屆眾院選舉的方案。以“10月5日發布公告、17日投計票”為主。

這是對10月上旬解散眾院方案進行調整後的日程方案。據多名相關人士稱，菅義偉政府考慮在眾院選舉前將自民黨高層換血，包括更換幹事長二階俊博。是否推遲總裁選舉（9月17日發布公告、29日投計票），以及是否延長總裁任期也將是探討課題。

據多名相關人士30日透露，日本菅義偉政府考慮在眾院選舉前將自民黨高層“換血”，包括更換幹事長二階俊博。

就日本自民黨黨內人事搏動，據hitnet刊文評論指，菅義偉為了求活連任而親自動手砍掉恩人二階俊博。而菅義偉砍二階的最大理由是二階當幹事長超過5年，不斷走擴大路線，在各選區大量引進在野黨加入，結果引發各地的提名糾紛，造成自民黨內部的反彈！

另一個理由是二階是日本親中的最大巨頭，日本為了他想幫安倍拉習近平訪日而再三延誤了對武漢肺炎的防疫，日本因為顧忌北京，不敢防疫，一直到2020年3月9日才開始禁止中國遊客入境，而且今年1月日本發布緊急事態宣言，卻也還對中國等商務客大舉開放門戶，讓中國旅行者在新春期間還能寬鬆入境日本等，而且從去年起，二階也再三阻擾日本針對香港或維吾爾等人權問題表態，讓日本國民對他的親中非常反感！