誰將掌控喀布爾機場？

美國提早撤軍後，喀布爾機場能否繼續正常飛降？誰將控制機場運作？如果缺乏合理的管理，喀布爾機場會不會一時關閉？美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)此前表示：管理機場可不是一件容易的事情，特別是像喀布爾機場。

廣告 繼續瀏覽後續

美國外交發言人警告說，我們不應該期待美國人離開後的第二天喀布爾機場就可以“正常運營”。8月25日，美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 建議可以“暫時關閉”喀布爾機場。當然塔利班方面“已經非常明確”，希望機場可以重新開始運作。

美國方面也希望空中運輸不要中斷，很多國家領導人都表達了“讓想逃離的人有機會離開阿富汗”。儘管喀布爾機場目前十分混亂，但接手的塔利班政權與第三國共享管理的前景正變得越來越現實。 據中東媒體Al Monitor網站發布的的消息，土耳其很可能接手和塔利班一起合作管理這個機場。

根據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu）此前報道的消息，土耳其總統埃爾多安表示：塔利班向我們提出管理喀布爾機場的建議，我們還沒有做出決定。埃爾多安表達上述態度的同一天，土耳其宣布：已完成撤離其在阿富汗的500 名士兵的工作。 隨後發生了喀布爾機場自殺性爆炸。仍根據阿納多盧通訊社的報道：如果達成管理機場的協議，塔利班希望擁有喀布爾機場安全管理權。

喀布爾機場是國際人道救援的門戶。如果塔利班不食言的話，它將允許擁有外國滯留者和擁有國外居留的人通過機場離境。法國一名不願透露姓氏的在阿救援組織負責人告訴國內新聞電台記者：目前情況還非常混亂。這一切還要等到新政府成立之後才會有安全保障。

很多歐洲人道救援組織選擇了留在阿富汗。這名負責人表示：無法想象，不論是物資還是人員流動，沒有機場正常運作，這是無法令人想像的事情。

根據世界糧食計畫署的估計，1/3的阿富汗人，也就是1千4百萬人處於難以置信的危機中。8月25日，糧食計畫署地區主任約翰·艾利耶夫表示，最近幾個月，隨着生活費用的激增，阿富汗有1400萬人在為吃飯發愁。

他說:“小麥價格在過去幾個月上漲了25%，因此，隨着經濟形勢……以及該國陷入的動蕩，現在很難看到未來……一個不存在兒童營養不良問題的糧食安全的未來。”而通過喀布爾機場運送人道救援物資就成為至關重要的樞紐。

人道主義工作者能否依靠商業航班來幫助阿富汗人民？目前仍是個未知數。美國國務卿布林肯在徹底撤軍之後表示：美國將把駐阿富汗大使館的業務轉移至卡塔爾首都多哈，繼續協助有意離開阿富汗的美國公民和阿富汗及其他國家公民出境，同時將“在這一地區保持強有力的反恐能力”。

布林肯表示，美國在阿富汗的軍事行動結束後，“新的外交任務已經開始”，今後若與“塔利班主導的政府”進行任何接觸，只能從“我們至關重要的國家利益”出發。據法新社報道：九月份，土耳其航空公司在美軍撤走之後會繼續有飛往喀布爾機場的商業航班，但航班只會是夜行。