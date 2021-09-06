傳塔利班完全拿下反抗據點

阿富汗武裝組織塔利班今天表示，反抗勢力在阿富汗最後的地盤已“完全被佔領”。目前尚無來自阿富汗反抗組織“民族抵抗陣線”（National Resistance Front）領袖小馬蘇德的回應。民族抵抗陣線昨夜曾表示，他們“提議塔利班停止在潘傑希爾的軍事行動…並且撤軍。而我們也將指示我軍避免軍事行動”。據親民族抵抗陣線的社群媒體帳號發文否認戰敗，並說反抗軍已撤退到高地。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，塔利班完全佔領反抗軍據點，並宣告戰勝。

阿富汗武裝組織塔利班今天表示，反抗勢力在阿富汗最後的地盤潘傑希爾（Panjshir Valley）已“完全被佔領”。據法新社消息，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在聲明中說：“有了這場勝仗，我國終於完全脫離戰爭泥淖。” 據路透社提及，社群媒體上照片顯示，塔利班成員站在潘傑希爾省長官邸的大門前。

目前尚無來自阿富汗反抗組織“民族抵抗陣線”領袖小馬蘇德（Ahmad Massoud）的回應。民族抵抗陣線昨夜曾表示，他們“提議塔利班停止在龐吉夏的軍事行動…並且撤軍。而我們也將指示我軍避免軍事行動”。

法新社稍早消息稱，據守阿富汗中北部潘傑希爾河谷的反抗勢力領導層聲明說，他們已要求武裝組織塔利班停火。稍早有消息說，他們在周末蒙受重大損失。

阿富汗“民族抵抗陣線”昨夜表示，他們“提議塔利班（Taliban）停止在潘傑希爾的軍事行動…並且撤軍。而我們也將指示我軍避免軍事行動。”

據民族抵抗陣線昨天在另一則推文中說，發言人達希提（Fahim Dashty）和將軍薩拉（Abdul Wudod Zara）已在最新一波戰鬥中陣亡。達希提是知名的阿富汗記者。

塔利班8月15日結束在阿富汗各地的兩周驚人攻勢，當天在沒有戰鬥情況下順利佔領首都喀布爾。

但阿富汗殘兵敗將退到潘傑希爾河谷，組成民族抵抗陣線。

塔利班昨晚宣稱潘傑希爾河谷幾乎全部落入他們手中，但親民族抵抗陣線的社群媒體帳號發文否認，並說反抗軍已撤退到高地。

民族抵抗陣線的領袖包括小馬蘇德和阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）。小馬蘇德的父親是反塔利班傳奇指揮官馬蘇德。