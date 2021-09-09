22國開會聚焦阿富汗

圖為塔利班士兵手持該組織的旗幟在喀布爾的一條道路上站崗。2021年9月9日照片

包括日美歐的22國外長等8日就阿富汗局勢在線召開了會議。鑒於伊斯蘭主義組織塔利班已掌握實權，會議確認了援助希望離開阿富汗的外國人和阿富汗人安全撤出，並在反恐及避免人道主義危機方面合作的方針。日本外務省公布了這一消息。中國和俄羅斯沒有參加會議。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社報道稱，日美歐22國確認合作援助撤離阿富汗。美國國務卿布林肯在出訪地德國西部的美國拉姆施泰因空軍基地與合辦會議的德國外長馬斯召開了記者會，表示擔憂稱塔利班臨時政府中包括“非常具有挑戰性”的人物。對於被美國列為恐怖組織的極端強硬派“哈卡尼網絡”領袖哈卡尼出任內政部長一事加強了警惕。

布林肯還對阿富汗臨時政府的部長偏重於男性塔利班相關人員，並未包含女性表達了不滿。此前塔利班承諾將尊重女性權利。

日本外相茂木敏充呼籲各國應為確保阿富汗國內的人道主義援助人員的安全開展合作，表示有意與塔利班方面展開磋商。

美國拜登政府在仍有美國國民滯留在阿富汗的情況下倉促撤軍備受各方詬病。布林肯承認在北部的機場有希望離阿人員受到塔利班阻撓，強調將竭盡全力幫助撤離。

據該報道，美國白宮發言人普薩基8日在記者會上指出：“拜登總統並未將塔利班視為值得尊敬的國際社會一員。不急於承認。”另一方面，她表示鑒於塔利班已經控制阿富汗的現狀，為實現美國人及阿富汗合作人員的撤離，“有必要參與其中”。