俄新社：傳塔利班新政府也選美國911恐襲20周年日就職

2021 年 9 月 3 日，阿富汗婦女在喀布爾抗議示威，要求塔利班尊重婦女權利。塔利班能否尊重女性，允許她們上學，工作，參與政治，國際社會正在密切觀察。

明天周六是美國911恐襲20周年，據俄羅斯媒體報道，塔利班或也選在這一天舉行新政府就職儀式，中國也將受邀出席。但這項來自俄羅斯衛星通訊社的消息，目前尚未獲得中國官方證實。

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今年為美國911恐襲20周年，拜登政府也剛剛結束阿富汗撤軍。此前，塔利班7日宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國臨時政府，8日有塔利班“消息人士”告訴俄新社，新政府或將在911事件20周年當天舉行就職典禮。

據透露，伊斯蘭酋長國臨時政府會周六舉行就職儀式，已邀請俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦及伊朗出席，代理副總理巴拉達周三（8日）親身到訪卡塔爾邀請其他國家派代表參加儀式。

但有關塔利班新政府或將在9月11日舉行就職典禮的傳言及報導，塔利班發言人沙欣則向俄羅斯塔斯社表示：“我沒有關於這方面的消息。”

北京方面，據星洲網報道，目前也未正面回應是否有人會代表中國出席，只說“中國駐阿富汗使館在正常履職”。

兩天前，中國外長王毅9月8日在北京以視頻方式出席首次阿富汗鄰國外長會，會議由巴基斯坦外長主持，伊朗、塔吉克斯坦斯坦、烏茲別克斯坦外長以及土庫曼斯坦副外長都在席間討論。

外界注意到，塔利班7日公布的臨時政府官員名單全是塔利班成員，其中內政部長哈卡尼還是美國通緝的恐怖分子。白宮發言人普薩基7日重申，美國“不急於”承認塔利班政府，需要根據其今後的“行動”來決定美方立場。但也補充，美國繼續與塔利班合作撤離滯留阿富汗的美國公民、永久居民及特殊移民簽證阿富汗申請人。

塔利班日前公布臨時政府的主要官員名單，全部都是組織成員，而且都是男性，引起國內女性不滿。塔利班發言人穆賈希德周四（9日）表示，塔利班的阿富汗政府中將出現女性職位，強調目前的政府屬臨時性質，他們將在遵守回教律法下為女性提供一席之地，她們可以成為政府的一部分，這是第二階段。

另據美國《華爾街日報》援引美國和卡塔爾官員的消息報導，塔利班允許大約200名包括美國人在內的外國公民，從喀布爾起飛前往多哈，這是塔利班奪權後的喀布爾第一個國際“商業”航班。據報導，卡塔爾航空公司波音777客機9日從喀布爾機場起飛，之後機場每日將有國際航班。卡塔爾官員稱，這並非撤僑航班，因為乘客擁有所有必要證件，包括護照和簽證。