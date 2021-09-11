王毅訪越，強調將南海問題置於雙方關係“適當位置” 不複雜不擴大

正在東南亞訪問的中國外長王毅周五（9月10日）在河內表示，中越雙方要把南海問題置於雙邊關係的“適當位置”，不採取複雜化、擴大化的單方面行動，並共同警惕抵制域外勢力干預挑撥。訪越之際王毅宣布中國年內再援越300萬劑新冠疫苗，使中國援越疫苗總量直追美國，被指與美較勁意味濃。

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在美國多位政府高官6月-8月訪問亞太地區之後，中國外長王毅9月10日起開啟對東南亞三國越南、柬埔寨、新加坡及東北亞韓國的訪問，這四國中，越南及新加坡曾剛剛在八月接待到訪的美國副總統哈里斯，而柬埔寨和韓國也分別在六月及七月迎來美國第二號外交官、副國務卿溫迪·謝爾曼。因此王毅此行被指具有針對意味，意欲削弱美國在該地區重構聯盟的外交努力。

中國外交部官網11日公布王毅訪越，並與越南副總理範平明共同主持“中越雙邊合作指導委員會第13次會議”的相關信息。據中央社報道指，越通社報道有關王毅在會中宣布中國將再捐贈越南300萬劑新冠疫苗的消息，卻並沒有提及。

據公布的內容，王毅表示中國願繼續為越方抗疫提供力所能及的支持。雙方要依託陸海相連天然優勢，鞏固經貿投資雙核驅動態勢，加快推進“一帶一路”和“兩廊一圈”對接合作。就南海議題，他強調雙方要珍惜當前南海“來之不易的和平穩定局面”，把海上問題置於雙邊關係的“適當位置”，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的單方面行動，且共同警惕抵制域外勢力干預挑撥。

據越南官媒越通社（VNA）10日的報導，王毅宣布中國將在今年內再送越南300萬劑新冠疫苗，使得中國援越疫苗總量增至570萬劑，中國一些地方也向越南各地方捐贈疫苗和醫療設備。而此前美國副總統哈里斯8月下旬訪問越南時，曾宣布贈送越南100萬劑輝瑞疫苗，令美國援越疫苗總量達600萬劑。隨著王毅此次的加碼，使中美援越疫苗總量趨近相同。

越通社報道說，越南副總理範平明對中方表示感謝並予以高度評價。雙方同意將在條件允許的情況下恢復商業航班，為人員和貨物往來創造便利。越方願同中方一道落實雙方高層共識，維護運行好現有合作機制，加強海上務實合作。範平明在會上強調了根據1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）等國際法尊重彼此合法權益的重要性。