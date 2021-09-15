王毅訪韓聚焦朝鮮半島和平 金正恩向日本海射彈道導彈 菅義偉批無法無天

韓國電視報道朝鮮2021年9月15日或向日本海發射兩枚彈道導彈。

日本政府15日發布消息稱，朝鮮發射了可能是彈道導彈的飛行物。據分析飛行物落在日本專屬經濟區（EEZ）外。韓軍聯合參謀本部透露稱，朝鮮15日下午從中部的內陸地區向日本海發射了2枚彈道導彈。這是朝鮮繼本月11日與12日試射新型長程巡弋導彈後再次試射。日本首相菅義偉稱朝鮮發射彈道導彈“令人憤慨”。

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據共同社今天報道稱，據日本政府15日發布消息，朝鮮發射了可能是彈道導彈的飛行物。據分析飛行物落在日本專屬經濟區（EEZ）外。韓軍聯合參謀本部透露稱，朝鮮15日下午從中部的內陸地區向日本海發射了2枚彈道導彈。

朝鮮此前曾強烈抗議8月舉行的美韓聯合軍事演習，並警告稱將採取對抗措施。接連發射可能意在展示軍事實力以牽制美韓，同時促進內部團結。

日本防衛省發表評論稱：“朝鮮多次發射彈道導彈等，對包括我國在內的國際社會而言是嚴峻的課題。為徹底守護國民的生命和財產，將繼續盡全力收集和分析情報以及警戒監視。”

朝鮮媒體此前剛剛報道稱11、12日成功試射了新型遠程巡航導彈。日美韓三國正在推進對飛行物的分析。朝中社就上一次發射表示，導彈沿着在該國領土和領海內設定的橢圓及“8”字形軌道飛行了1500公里。

該報道稱，日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕和美國朝鮮政策特別代表金成15日就朝鮮發射彈道導彈違反聯合國安理會決議達成共識，並確認了通過履行制裁決議力爭實現無核化的方針。

路透社消息說，日本首相菅義偉周三稱朝鮮發射彈道導彈“令人憤慨”，並強烈譴責這一行動是對地區和平與安全的威脅。

韓國軍方在當天早些時候說，朝鮮發射了兩枚彈道導彈。

路透社報道說，韓國和中國的外交部長周三在首爾舉行了會談，此時正值朝鮮最近的導彈試射和朝美無核化談判停滯不前引發擔憂。

會談前幾天，朝鮮稱上周末成功試射新型戰略遠程巡航導彈，分析師們說這可能是朝鮮第一枚具有核能力的此類武器。

該報道稱，這次試射凸顯出朝鮮武器計畫取得穩步進展，旨在解除朝鮮核武和彈道導彈計畫以換取美國放鬆制裁的談判目前陷入僵局。

韓國外交部表示，在中國國務委員兼外交部長王毅兩天訪韓行程的第二天，韓國外交部長鄭義溶與王毅舉行了會談。鄭義溶誓言要繼續促進與朝鮮的和平，並表示希望即將在北京舉行的冬奧會能夠提供一個機會來啟動這一努力。

王毅要求兩國進一步合作，擴大共同利益，並“更迅速、更穩定和更全面地”加強外交關係。明年將是中韓建交30周年。

雙方舉行了另一場會議，以制定促進文化交流的步驟。

路透社說，近年來，由於中國反對美國在韓國部署導彈防禦系統，兩國文化交流的規模已經縮水。

據朝鮮今天疑試射彈道導彈，日本首相菅義偉嚴詞批評朝鮮“無法無天”，威脅日本與區域和平，對此嚴重抗議與強烈譴責，今天並將緊急召開國家安全保障會議。

據菅義偉今天受訪時表示，稍早朝鮮發射研判為彈道導彈的物體，朝鮮今年3月25日也曾發射彈道導彈，睽違約6個月再次發射，威脅日本與與區域的和平與安全，“無法無天”。

菅義偉指出，朝鮮違反聯合國安理會決議，對此嚴重抗議與強烈譴責。

菅義偉說，研判北韓這次試射的飛彈落在日本專屬經濟海域（EEZ）外側的日本海，日本政府將會加強警戒與監視；他已指示要全力收集與分析相關情報，提供國民迅速、確實的資訊，徹底確保飛航與船隻的安全，並做好萬全準備以防不測。

菅義偉說今天將緊急召開國家安全保障會議（NSC），與美國和韓國等相關國家緊密合作。

中央社說，這是朝鮮繼本月11日與12日試射新型長程巡弋導彈後再次試射。朝鮮今年3月也曾在被認定試射2枚巡弋導彈後，又朝日本海試射2枚短程彈道導彈。