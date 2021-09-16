岸信夫：台灣發生的事與日本直接相關

日本防衛大臣岸信夫在美國有線新聞網（CNN）9月16日播出的專訪中說，“尖閣諸島（中國稱釣魚島）毫無疑問是日本領土，日本將按保衛領土的方式保衛尖閣諸島”。他說，東京將以船對船地應對中國對該島的任何威脅，如果有必要的話，甚至會超過（這一措施）。此外，岸信夫說，“台灣發生的事與日本直接相關。”

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報導稱，日本近年來擴大自衛隊規模，增配先進的F-35戰鬥機，並將軍艦改裝為航空母艦。日本還在建造新型驅逐艦、潛艇和導彈，但同時強調其軍費開支仍然大幅低於中國軍費。中日海上領土爭端不斷。日本海上自衛隊9月10日在鹿兒島縣奄美大島東側的毗連區發現了一艘向西北航行的中國潛艇，附近還伴隨着一艘中國導彈驅逐艦。

日本當局稱，從1月1日到8月末，中國海警船隻總共88次進入日本領海，或日本陸地12海里以內。而在毗連區，即島嶼之間的水域，但不在距離海岸12英里之內，“中國有851次入侵”。

就台灣局勢，岸信夫說，“台灣發生的事與日本直接相關。”他指出，台灣地處日本的“能源生命線”位置。岸信夫說，“日本90%的能源是通過台灣周邊地區進口的。”

岸信夫說，“台灣可能發生的事很可能成為日本的一個問題，在這種情況下，日本將不得不對這種情況作出必要的反應。”報導提及，日本的應對措施可能包括在台灣宜蘭縣東部外海的與那國島部署導彈和部隊，預計未來在石垣島也會進行類似部署。

但岸信夫同時強調，應該通過對話而不是暴力來解決爭端。

岸信夫指出，美日同盟正在得到加強。他說，“我們將繼續與美國進行雙邊訓練，並與其他合作夥伴進行多邊訓練，以加強我們的姿態，為地區的和平與穩定做出貢獻。”他說，日本已經與包括法國、英國和德國在內的夥伴舉行或計畫舉行海上軍事演習。

報導指，在列舉其合作夥伴的同時，日本也在改進自己的武器庫，包括開發和獲取能夠打擊日本領土以外地區的武器系統。岸信夫沒有說這些射程更遠的系統可能針對哪些地區，但他說，日本自衛隊擁有正確的裝備以抵禦任何威脅是很重要的。