塔利班政府取消婦女部 新設美德促進和防止犯罪部

阿富汗塔利班似乎關閉了婦女事務部，取而代之的是美德促進和預防部，該部在20年前首次執政期間因推行原教旨主義而令人恐懼。據法新社說，促進道德和防止罪惡部的官員稱有權鞭打單獨行走的婦女。該部還負責嚴格執行對伊斯蘭教的其他嚴格解釋，如參加祈禱的義務和禁止男人刮鬍子。

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據法新社說，人們看到工人們在首都的前婦女事務大樓前為美德促進和防止犯罪部豎起了一個標牌。

在過去24小時里，阿富汗社交媒體上出現了幾個帖子，顯示該部的女性僱員在大樓外抗議，因為她們聲稱失去了工作。

周五，沒有塔利班官員回應法新社關於對此案進行評論的請求。

儘管塔利班堅稱他們將以比1996-2001年更溫和的方式進行治理統治，但他們並不允許大多數婦女重返工作崗位。他們引入了關於婦女可以穿什麼樣的衣服罩物上大學的規則。

該報道說，在兩星期前宣布的塔利班新政府中，沒有婦女擔任部長。

儘管仍然被邊緣化，但在過去的20年裡，阿富汗婦女已經獲得了基本的權利，尤其是在城市，成為了議員、法官、飛行員和警察。其中數十萬人已經進入勞動力市場，儘管通常是出於生活需要，因為許多婦女已經喪偶，或正在撫養經過20年衝突而現在成為殘疾人的丈夫。

據該報道，但自8月15日重新掌權以來，塔利班沒有表現出保證他們權利的意願。伊斯蘭主義者聲稱，為了自身的安全，婦女被命令呆在家裡，但一旦有了適當的隔離措施，就會被允許工作。

在塔利班統治初期，婦女基本上被排除在公共生活之外。他們只有在監護人的陪同下才能離開自己的家。

據法新社說，促進道德和防止罪惡部的官員稱有權鞭打單獨行走的婦女。該部還負責嚴格執行對伊斯蘭教的其他嚴格解釋，如參加祈禱的義務和禁止男人刮鬍子。