日媒：美英澳對中國施展罕見戰術

美國、英國、澳大利亞建立新的安全保障框架“AUKUS”。在無核武器國家導入核動力潛艇的罕見戰術也體現了美國拜登政府急於強化對華包圍網的焦躁。有人強烈擔心這將成為提倡和平利用核能的《不擴散核武器條約》（NPT）體制的“漏洞”（美專家語），中國迅速作出反應。對新一輪軍備競賽的憂慮也加劇。

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據共同社聚焦美英澳對華施展罕見戰術，分析稱恐成核不擴散漏洞。

面對擔心與批評，美國總統拜登解釋，“希望明確一下。不是核武裝的潛艇。是使用核反應堆作為動力源的常規武器的潛艇。” 拜登在15日發表消息時強調導入核潛艇將完全遵守NPT。

NPT在承認美英法中俄5國擁有核武器的基礎上，規定要防止核擴散。美卡內基國際和平研究院高級研究員詹姆斯·阿克頓敲響警鐘稱：“（導入核潛艇）是重大的錯誤。作為全球核不擴散體制的嚴重漏洞，恐怕會遭其他國家惡意利用。”

雖然美政府高官主張稱僅是作為“動力源”使用核能，但潛艇顯然具有軍事目的。美國極力避免給外界造成與NPT抵觸的印象，是為了不讓開發核與導彈的朝鮮有可乘之機。

苦於應對新冠疫情的拜登政府因從阿富汗撤軍而引發混亂，處於“完全沒有餘力處理其他事務”（政府相關人士語）的狀態。似乎也有意通過大肆宣傳對華包圍網以轉移批評的矛頭。

據該報道，英國作為退出歐盟（EU）後的新外交戰略，加強與影響力上升的中國對抗的姿態，提出向印度太平洋地區“傾斜”。派出最尖端航母“伊麗莎白女王”號，本月上旬還在日本靠港。英國政府15日強調AUKUS的意義稱：“基於共同的利益和價值觀，將促進印度太平洋的穩定。”

澳大利亞為何需要核潛艇？對立的中國施壓限於煤炭進口管制和葡萄酒制裁關稅等經濟領域，澳方似乎有意對中方進一步施壓進行牽制。

澳大利亞廣播公司(ABC)網站刊文指出，中國不僅能在推進軍事基地化的南海實施“秘密行動”，還能以某種形式將派遣核潛艇公之於眾“特意展現存在感”。但也有意見擔心中國若做出過度反應，南海周邊軍備競賽或將加速。

據共同社說，不僅是核武器，澳總理莫里森還否定了用於核電站。AUKUS尚未獲得澳議會的批准，反核團體強烈批評這是“偷襲”。活動家Jim Green指出，沒有核能專業知識就要跳級擁有核潛艇“存在嚴重的安全問題”。