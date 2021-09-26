法國海軍參謀長：中國海上力量崛起令所有人都感到擔憂

法國海軍參謀長皮埃爾∙範迪埃（ Pierre Vandier）9月25日在接受採訪時表示，中國近年來在海上力量的快速崛起令所有人都感到擔憂 。他認為，中國面臨的挑戰是如何在不引發戰爭的情況下部署其軍事力量。

廣告 繼續瀏覽後續

範迪埃周六接受了法國Europe 1電台的採訪。記者在採訪中說，近日發生的潛艇事件只是印太地區存在的競爭、威脅和戰略的一部分。當被問及該地區當下存在的問題和動態時，範迪埃回答說，印太地區幅員遼闊，包含了約60%的世界人口，並佔全球GDP的60%。他表示，美中之間正在進行的力量平衡在區域內造成了目前很多的摩擦。記者問，“這自然也與我們有關，中國如何擴大和加速其在海洋和海下的力量”。範迪埃回顧歷史說，過去幾百年來中國並不是一個對海洋關注的國家，期間也有多個皇帝曾實施過海禁。他談到，中方在2003年版的一份白皮書中曾提出不要再犯下忽略海洋的錯誤。

範迪埃說，自2003年以來中國開始大力發展海上貿易，包括人們後來知道的“一帶一路”，通過蘇伊士運河來到達歐洲。他指出，中國同時也在非常快速地發展海軍。範迪埃說，“今天，中國有一支350艘船的艦隊；美國人是400-450艘。他們正在迎頭趕上。他們每月下水一艘巡防艦，每年下水一艘潛艇，每三年下水一艘航空母艦”。記者提到，美法兩國在建造艦艇方面則耗時更為長久。

記者問，“那與我們而言，力量平衡如何？”範迪埃說，在《軍事計畫法》下，法國擁有一個正在更新的海軍艦隊，法國海軍的所有潛艇將在未來二十年得到更新，並正在對“絮弗倫”號核潛艇進行測試。其也是原本向澳大利亞出售的常規動力潛艇的原型。而另一艘潛艇或將於年底正式下水。

此外，範迪埃在採訪中提到了中國在附近海域進行的人工島礁建設和軍事化問題。他提到了美中等國軍艦在該片海域進行的相互檢測和監視的互動，以及美國和其包括法國在內的盟國海軍參加諸如“環太平洋軍演”等大規模演習所進行的軍力展示和威懾。

範迪埃認為，中國面臨的挑戰是如何在不引發戰爭的情況下部署其軍事力量。他指出，中方為此採取的行動有如下圍棋一般步步為營，向附近的美國盟友施加壓力，慢慢的這些國家滑向中方陣營，而放棄了美國的陣營。採訪中，範迪埃提到，目前在整個亞太地區的海洋軍事化現行非常明顯，中國海上力量的崛起當然令所有人都感到擔憂，而在軍人之間的重大討論則是“計算錯誤”的出現，即一方採取一些行動，其他各方並不理解從而引發衝突升級。

範迪埃還表達了對環境變化的擔憂。他說，“問題是海洋變暖，改變了浮游生物和魚類所在的地方。”他提到，“捕魚區被修改。而且不可避免的是，在我們捕魚的地方有摩擦，有旋風、海嘯等氣候問題”。範迪埃向記者保證說，“為了平息緊張局勢，我們正在討論軍事海軍的作用，來幫助民眾。”