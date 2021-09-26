英軍“里士滿”號護衛艦穿越台灣海峽訪問越南

英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航母打擊群（UK CSG 21）編隊中的“里士滿”號護衛艦9月26日通過推特宣布，該艦正在通過台灣海峽前往越南進行訪問，並將到訪越南人民海軍。

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英國皇家海軍“里士滿”號護衛艦在推特上寫道，“在與東中國海的合作夥伴和盟友一起工作的繁忙時期之後，我們現在正在通過台灣海峽訪問越南和越南人民海軍的途中。#CSG21 國際化的設計。”“里士滿”號護衛艦近日脫離“伊麗莎白女王”號航母編隊在東海參加聯合國對朝鮮的制裁執行行動。

英國政府通過聲明介紹稱，“這艘23型皇家海軍護衛艦從目前部署在印太地區的英國航母打擊群中分離出來，捕捉到了明顯違反聯合國制裁的船隻的證據，並收集了其他相關船隻的最新情報，向聯合國執法協調小組（ECC）提供視頻和照片證據。這些行動在本月初進行並完成，是自2019年以來皇家海軍艦艇首次支持聯合國制裁監測和執法活動。”

就這一最新消息，“伊麗莎白女王”號航母打擊群的推特賬戶轉發了上述推文，並稱，“從歐洲大西洋到印度太平洋，#CSG21將訪問和/或與40多個國家演習。”

據“南海戰略態勢感知”24日的消息顯示，美海軍“里根”號航母、“夏洛”號巡洋艦經馬六甲海峽進入南海，航母打擊群屬艦“哈爾西”號導彈驅逐艦作為先頭部隊已於9月18日進入南海活動，在西太平洋同時出現了美英三個航母打擊群的配置。此前，為配合美軍撤退阿富汗，常駐日本的“里根”號航母被調往中東。 ​

此外，美國海軍的“卡爾·文森”號航母打擊群即將進入南海。而從關島出發的英國“伊麗莎白女王”號航母打擊群，以及從越南金蘭灣啟航的澳洲“堪培拉”號兩棲攻擊艦也都將陸續進入南海，準備參加由五國聯防（FPDA）成員國舉行的“2021五國金禧”聯合軍事演習（Bersama Gold 2021）。